Wirtschaft: Deutschland fordert Entgegenkommen bei Schweizer Atomplänen

30.01.2018, 20:01 Uhr | dpa-AFX

WALDSHUT-TIENGEN (dpa-AFX) - Bei der Standortsuche eines Endlagers für Atommüll in der Schweiz fordert die deutsche Bundesregierung vom Nachbarland Entgegenkommen. Deutsche Interessen müssten angemessen berücksichtigt werden, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), am Dienstagabend im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen laut Mitteilung ihres Ministeriums. Betroffen seien deutsche Gemeinden in Grenznähe. Deren Anliegen müssten eine Rolle spielen, die Schweiz müsse Deutschland einbinden.

Schwarzelühr-Sutter rief Bürger auf deutscher Seite dazu auf, sich zu melden. Noch bis zum 9. März hätten sie die Möglichkeit, Stellungnahmen zu den Schweizer Plänen einzureichen. Das Nachbarland sucht schon seit mehreren Jahren Endlagerstandorte für radioaktive und hochradioaktive Abfälle.