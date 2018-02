Niedersachsens Umweltminister Lies will Städten bei Luftreinhalteplanung helfen

04.02.2018, 19:14 Uhr | dpa-AFX

HANNOVER (dpa-AFX) - In der Debatte um drohende Fahrverbote wegen der Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase will Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies die betroffenen Städte unterstützen. Speziell die Erarbeitung der Luftreinhalteplanung habe der SPD-Politiker dabei im Sinn, teilte das Ministerium in Hannover mit. Diesen und weitere Eckpunkte seiner Politik stellt Lies am Montag (14.00 Uhr) dem Umweltausschuss vor. Außerdem solle es etwa um die Klimaziele, die Energiewende, den Ausbau des Hochwasserschutzes im Binnenland und an der Küste, die Weiterentwicklung des Wolfs-Managements, Ressourcenschutz und bezahlbares Wohnen gehen.