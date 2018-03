Kreise/Nach Säure-Anschlag: Bünting wird kommissarischer Finanzvorstand

05.03.2018, 17:01 Uhr | dpa-AFX

ESSEN (dpa-AFX) - Nach dem Säure-Anschlag auf den Finanzchef des Energiekonzerns Innogy, Bernhard Günther, übernimmt Vorstandsmitglied Hans Bünting kommissarisch dessen Aufgaben. Das verlautete am Montag aus Konzernkreisen. Bünting ist im Innogy-Vorstand für die erneuerbaren Energien zuständig. Beim Vorläufer von Innogy, der RWE Innogy GmbH, war Bünting viereinhalb Jahre lang Finanzchef. Das "Handelsblatt" hatte zunächst darüber berichtet.

Zwei unbekannte Täter hatten Günther am Sonntag Säure ins Gesicht geschüttet. Der Manager erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ist inzwischen aber in stabilem Zustand. Die Ökoenergie- und Netztochter des RWE-Konzerns will am Montag kommender Woche die Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 vorlegen.