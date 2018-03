Metallstücke

Quark von Milram, Penny und anderen Marken zurückgerufen

22.03.2018, 07:45 Uhr | dpa, jb, t-online.de

Produktrückruf: t-online.de erklärt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. (Quelle: t-online.de)

Wegen möglicher Metallstücke ruft die Deutsche Milchkontor GmbH (DKM) unterschiedliche Quark-Produkte von Milram und anderen Marken zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallstücke in den Produkten befinden, die scharfkantig sein könnten, teilt der Hersteller DKM mit Sitz in Bremen mit.



Durch einen Defekt an der Abfüllanlage können Metallstücke in einzelne Produkte gelangt sein. Diese sind somit verunreinigt. Der Defekt an der Anlage ist inzwischen behoben. Bei dem Rückruf handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme.

Betroffen vom Rückruf sind folgende Quarkprodukte:

Elite Kräuterquark leicht, 200 Gramm





Gut & Günstig Kräuterquark leicht, 200 Gramm

Gut & Günstig Kräuterquark 40%, 200 Gramm





Gutes Land Kräuterquark 40%, 200 Gramm

Gutes Land Zazikiquark 45%, 200 Gramm





Leichter Genuss Kräuterquark leicht, 200 Gramm





Milram Speisequark mager, 250 Gramm

Milram Speisequark 20%, 250 Gramm

Milram Speisequark 40%, 250 Gramm





Penny Kräuterquark 40%, 200 Gramm





REWE Beste Wahl Kräuterquark leicht 2,4%, 200 Gramm

REWE Beste Wahl Kräuterquark 40%, 200 Gramm

Die Produkte haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 17. März bis einschließlich zum 18. April 2018 und führen das Genusstauglichkeitskennzeichen DE-NI 010.

Kunden können die betreffenden Produkte in den Supermärkten zurückgeben. Das Geld wird ihnen mit und ohne Kassenbon erstattet.