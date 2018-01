Diese Ozeanriesen kommen 2018 erstmals nach Hamburg

05.01.2018, 15:16 Uhr | msc, t-online.de, dpa

Mit der Ankunft der glamourösen "Queen Victoria" hat am 5. Januar in Hamburg die neue Kreuzfahrtsaison offiziell begonnen.



Die kleine Schwester der "Queen Mary 2" ging rund eine Stunde früher als geplant gegen 6 Uhr früh bei Nieselregen im Hamburger Hafen vor Anker. Mit vier Anläufen in Hamburg, einem in Kiel und einem in Warnemünde wird das Schiff laut Cunard Reederei in diesem Jahr so häufig wie nie zuvor in deutschen Häfen anlegen.

Das Kreuzfahrtschiff "Queen Victoria" legt in Hamburg im Januar 2018 an.



Hamburg erwartet 2018 rund 220 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen



Mit rund 220 Anläufen von Kreuzfahrtschiffen und geschätzten 880.000 Passagieren erwartet der Terminalbetreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) 2018 ein Rekordjahr. Das wären noch einmal rund zehn Prozent mehr als 2017. Zehn Schiffe werden zum ersten Mal überhaupt in der Hansestadt zu sehen sein, darunter die "MSC Meraviglia" mit Platz für mehr als 5.700 Passagiere und das erste ausschließlich mit Flüssiggas betriebene Kreuzfahrtschiff, die "Aida Nova". Auch die Luxusschiffe der Viking Cruises, die "Viking Sun" und "Viking Sky" werden zum ersten Mal in Hamburg anlegen. In der Hansestadt sind dann 26 Reeder mit 50 Schiffen vertreten.

Ein Höhepunkt der Kreuzfahrtsaison wird die Taufe des neuen Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 1" beim Hafengeburtstag (10. bis 13. Mai) am 11. Mai in Hamburg werden. Nach dem Taufakt auf dem größten Hafenfest der Welt soll das Schiff von Kiel die Ostsee zwischen Schweden und dem Baltikum bereisen.

Diese Schiffe laufen 2018 zum ersten Mal in Hamburg ein

17. März 2018, 8 Uhr: Aida Perla

29. April 2018, 6 Uhr: MSC Meraviglia

6. Mai 2018, 5.30 Uhr: Mein Schiff 1

10. Mai 2018, 7 Uhr: Asuka II

16. Mai 2018, 14 Uhr: Le Soléal

29. Mai 2018, 7 Uhr: Navigator of the Seas

10. Juni 2018, 17 Uhr : Seabourn Ovation

4. Juli 2018, 9 Uhr: Viking Sun

3. Oktober 2018, 9 Uhr : Viking Sky

1. Dezember 2018, 8 Uhr: Aida Nova

Auch Kiel und Rostock erwarten mehr Schiffe



Im Kreuzfahrthafen Kiel startet die Saison am 8. April 2018 und soll dort erstmals mehr als 150 Schiffsanläufe bringen. 2017 war die Passagierzahl verglichen mit dem Vorjahr um 5,8 Prozent auf 513.500 gestiegen. Am 8. April startet auch die Saison für den Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern). Er erwartet 2018 mit rund 205 Schiffsanläufen von 43 Kreuzfahrtschiffen ebenfalls so viele wie noch nie. Dort gingen bereits 2017 rund 892.000 Passagiere an und von Bord.

Quellen und weitere Informationen:

- dpa Nachrichtenagentur

- Kreuzfahrtschiffehamburg