Kabul: Mindestens 140 Tote bei zweitem Anschlag innerhalb einer Woche

27.01.2018, 11:32 Uhr | dpa

Nach der Explosion in Kabul: Ein Verletzter wird am Tatort assistiert. (Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa)

Es ist der zweite Anschlag in der afghanischen Hauptstadt innerhalb von einer Woche: Ein Selbstmordattentäter der Taliban hat mit einer Bombe mindestens 40 Menschen in den Tod gerissen.

In einer bei Twitter veröffentlichten Botschaft hieß, ein Selbstmordattentäter habe sich an einem Sicherheitsposten vor dem alten Ministerium des Inneren in die Luft gesprengt. Der Attentäter habe eine Ambulanz gefahren und sei durch den ersten Sicherheitsposten in die schwer bewachte Straße gekommen, aber an dem zweiten erkannt worden, so das örtliche Innenministerium. Daraufhin habe er den mit Sprengstoff vollgepackten Wagen explodieren lassen. Nach offiziellen Angaben starben mindestens 40 Menschen, 140 seien verletzt.

#Kabul. Over 70 wounded, 7 dead on arrival transferred at @emergency_ong hospital after the attack. “It’s a massacre”, said Dejan Panic, coordinator in@#Afghanistan. pic.twitter.com/IZ2FFMO11Y — EMERGENCY (@emergency_ong) January 27, 2018

Der Leiter der italienischen Hilfsorganisation Emergency, die eine Klinik für Kriegsverletzungen betreibt, schrieb auf Twitter: "Es ist ein Massaker." Emergency hat demnach mehr als 50 Verletzte bei sich.

Es ist der zweite Anschlag in Kabul innerhalb einer Woche: Erst am vergangenen Sonntag starben 24 Menschen bei einem Attentat in der afghanischen Hauptstadt. Unter den Toten war auch eine Deutsche.