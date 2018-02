Gericht entlässt Samsung-Erben auf Bewährung

05.02.2018, 16:39 Uhr | dpa

Lee Jae-Yong, der stellvertretende Vorsitzende des Konzerns Samsung Electronics verlässt die Haftanstalt in Uiwang, Südkorea: Ein Berufungsgericht in Südkorea hat die fünfjährige Haftstrafe des Samsung-Erbens in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. (Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa)