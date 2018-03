Slowakischer Ministerpräsident Fico reicht Rücktritt ein

Nach Mord an Journalisten

14.03.2018, 19:21 Uhr | AFP

Robert Fico steht seit 2012 an der Spitze der slowakischen Regierung. (Quelle: Reuters)

Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak spitzt sich die Regierungskrise in der Slowakei weiter zu. Premier Fico kündigte nun seinen Rücktritt an.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seinen Rücktritt eingereicht. Wenn Präsident Andrej Kiska das Rücktrittsgesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben, sagte Fico am Mittwochabend in Bratislava.



Der Ministerpräsident war nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter enorm unter Druck geraten. In seinem letzten, unvollendet gebliebenen Text schrieb Kuciak über Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und Personen aus dem Umfeld Ficos.

In Kürze mehr.