Leute

Biden: Als Schüler hätte ich Trump grün und blau geschlagen

22.03.2018, 12:30 Uhr | dpa

Coral Gables (dpa) - Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden (75) hat Kommentare von Donald Trump über Frauen scharf kritisiert - und der US-Präsident keilt prompt zurück.

"Ein Mann, der am Ende unser Staatschef wurde, hat gesagt: "Ich kann eine Frau überall anfassen und sie wird es mögen"", sagte Biden während einer Rede an der Universität von Miami in Coral Gables zur Bekämpfung von sexueller Gewalt an Hochschulen. "Wenn wir an der High School wären, würde ich ihn hinter die Turnhalle bringen und ihn grün und blau schlagen."

Biden bezog sich dabei auf eine Tonaufnahme, die 2016 an die Öffentlichkeit gelangte. Darin soll sich Trump elf Jahre zuvor in vulgärer Weise über eine ungenannte Frau geäußert haben. Trump entschuldigte sich daraufhin und bezeichnete die Kommentare als "Umkleidekabinen-Gerede". "Ich war mein ganzes Leben lang in vielen Umkleideräumen", sagte Biden weiter. "Jeder Typ, der so gesprochen hat, war normalerweise der fetteste, hässlichste Mistkerl im Raum."

Die Reaktion von Trump ließ nicht lange auf sich warten: "Der verrückte Joe Biden versucht, ein harter Kerl zu sein. Tatsächlich aber ist er sowohl geistig als auch körperlich schwach", schrieb der US-Präsident am Donnerstagmorgen bei Twitter. "Und trotzdem droht er mir schon zum zweiten Mal körperliche Gewalt an. Er kennt mich nicht, aber er würde zu Boden gehen und die ganze Zeit weinen. Bedroh keine Menschen, Joe!"

Biden bekleidete unter US-Präsident Barack Obama zwischen 2009 und 2017 das Amt des Vize-Präsidenten. Immer wieder wird auch über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur Bidens 2020 spekuliert.