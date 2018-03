Täter bekennt sich zum IS

Geiselnahme in Supermarkt in Südfrankreich

23.03.2018, 11:58 Uhr

Bei einer Schießerei in Südfrankreich ist nach Behördenangaben ein Polizist verletzt worden. Demnach ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen in Carcassonne. Der gleiche Täter soll im nahe gelegenen Ort Trèbes in einem Supermarkt Geiseln genommen haben, Schüsse fielen. Nach Angaben der Justiz soll sich der Täter zum IS bekannt haben.

4 collègues de la Crs 53 rentraient sur le cantonnement de la Crs 57 Carcassonne d un footing. Suivis par une voiture, l individu a sorti une arme et a fait feu 5 fois. Collègue blessé a l épaule. Par contre prise d otage en cours a trebes. — UNSA POLICE POLE CRS (@BNUNSAPoliceCRS) March 23, 2018

In Kürze mehr.