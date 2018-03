Geiselnahme in Supermarkt

Polizei erschießt IS-Anhänger in Frankreich

23.03.2018, 14:54 Uhr | AFP, dpa

Supermarkt-Geiselnehmer des IS in Südfrankreich erschossen

Einsatzkräfte der französischen Polizei haben einen mutmaßlichen Geiselnehmer des IS in einem Supermarkt erschossen. Zuvor hatte es bereits mindestens drei Tote gegeben.

Der Geiselnehmer von Südfrankreich ist nach Angaben der Ermittler tot: Eine Spezialeinheit der Gendarmerie habe den Mann beim Sturm auf den Supermarkt im Ort Trèbes unschädlich gemacht. Dabei sei auch der zuletzt als einzige Geisel festgehaltene Polizeibeamte verletzt worden.

Zuvor gab es bei der Geiselnahme laut Polizei mindestens drei Todesopfer und mehrere Verletzte. Der Innenminister bestätigte den Tod des Geiselnehmers per Twitter. Die Geiselnahme sei beendet.

Alle neuen Informationen finden Sie auch im Liveblog



Nach bisherigen Erkenntnissen überfiel der Mann den Supermarkt in dem Ort Trèbes bei Carcassonne und schoss um sich. Ein Augenzeuge berichtete, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt der Kette "Super U" gegen 11.15 Uhr am Freitagvormittag überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Täter zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Spezialeinheiten der Sicherheitskräfte waren im Einsatz, die Polizei rechnet mit weiteren Opfern. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Präsident Emmanuel Macron sagte: "Alles weist auf einen Terroranschlag hin." Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris nahm Ermittlungen auf.

Laut dem Sender BFMTV habe der Täter die Freilassung des Terrorverdächtigen Salah Abdeslam gefordert. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu einer Terrorzelle des IS gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.



Polizist in Carcassonne angeschossen



Aus Ermittlerkreisen hieß es, den meisten Kunden und Angestellten des Supermarkts sei die Flucht gelungen. Ein Mitglied der Gendarmerie habe in Kontakt mit dem Geiselnehmer gestanden. Es hieß auch, es könne sich um zwei Geiselnehmer handeln. Spezialeinheiten der Polizei sind in dem 5000-Einwohner-Ort Trèbes im Einsatz, mehrere Hubschrauber überfliegen den Tatort.



Nach Angaben aus Justizkreisen wurde kurz vor der Geiselnahme im rund zehn Kilometer entfernten Carcassonne zudem ein Polizist durch Schüsse verletzt. Er schwebt nach Angaben des Premierministers aber nicht in Lebensgefahr. Womöglich handelt es sich um denselben Täter: Das Auto des Mannes, der auf den Polizisten schoss, wurde nach Polizeiangaben später vor dem Supermarkt gefunden.



Frankreich war in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ziel islamistischer Anschläge geworden. Bei der letzten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Alleine 130 Menschen wurden bei der Anschlagsserie im November 2015 in Paris getötet.