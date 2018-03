Verbindung zu Fall Anis Amri

Italienische Polizei hebt mutmaßliche Terrorzelle aus

29.03.2018, 13:03 Uhr | dpa, AP

Festnahme in Verbindung mit Anschlag in Berlin

Mehrere mutmaßliche Terroristen, die Kontakte zum Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben sollen, sind in Italien festgenommen worden. Die italienische Polizei führte Razzien in mehreren Städten durch.

Fünf Verdächtige wurden in der Region um Rom und der Stadt Latina festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der groß angelegten Anti-Terror-Razzia habe es neben Rom Beschlagnahmen auch in Latina, Viterbo, Matera, Neapel und Caserta gegeben.

Franceso Messina, Kommissar der Turiner Polizei, nimmt an einer Pressekonferenz nach der Festnahme eines mutmaßlichen Terroristen teil: In Italien hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen, die Verbindungen zum Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben sollen. (Quelle: Alessandro Di Marco/ANSA/dpa)



Es soll sich um ein Terrornetz gehandelt haben, zu dem Amri Kontakte hatte. Einer der Festgenommenen soll Amri Dokumente verschafft haben, um nach Deutschland auszureisen.

Amri hatte im Dezember 2016 mit dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet und wurde wenige Tage später auf der Flucht bei Mailand erschossen. Der gebürtige Tunesier war einst mit einem Flüchtlingsboot in Italien angekommen und saß dort auch längere Zeit in einem Gefängnis.