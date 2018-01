Oppositioneller aus Simbabwe stirbt bei Absturz

Fünf Tote in New Mexico

18.01.2018, 22:45 Uhr | dpa, jmt

Bei einem Hubschrauberunglück im US-Bundesstaat New Mexico sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein früherer Oppositionspolitiker aus Simbabwe.



Der ehemalige Politiker Roy Bennett aus Simbabwe ist tot. Er starb am Donnerstag bei einem Helikopterabsturz im US-Bundesstaat New Mexico, teilte die Polizei mit. Unter den fünf Todesopfern des Unglücks sei auch seine Ehefrau. Der einzige, schwer verletzte Überlebende des Absturzes hatte die Behörden informiert.

Der Helikopter stürzte nach Angaben der Polizei während eines privaten Fluges nahe der kleinen Ortschaft Raton ab, die etwa zweieinhalb Autostunden nordöstlich von Santa Fe liegt. Anschließend sei aufgrund des Absturzes ein Brand auf einer Ranch ausgebrochen – das Feuer aber schnell gelöscht worden. Die Hintergründe des Unglücks waren unklar.

Der 60-jährige Bennett lebte zuletzt in Südafrika im Exil. Er war früher in Simbabwe einer der führenden Oppositionspolitiker gegen den damaligen Präsidenten Robert Mugabe. Bennett war auch Schatzmeister der Partei "Movement for Democratic Change".

