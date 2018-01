Weltweit fast 200 Millionen Menschen arbeitslos

23.01.2018, 06:01 Uhr | AFP

Weltweit sind mehr als 192 Millionen Menschen arbeitslos. Am höchsten sei die Rate in Nordafrika. Im Norden, Süden und Westen Europas sei die Arbeitslosigkeit hingegen so niedrig wie seit 2008 nicht mehr.

Fast 200 Millionen Menschen weltweit sind Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr arbeitslos gewesen. "Die globale Wirtschaft schafft nicht genügend Arbeitsplätze", kritisierte Guy Ryder, Direktor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die ILO schätzt, dass die Arbeitslosenrate mit weltweit mehr als 192 Millionen Menschen bei 5,6 Prozent lag und damit auf vergleichbar hohem Niveau wie im Vorjahr.

Am höchsten sei die Rate mit 11,7 Prozent in Nordafrika gewesen – die Anzahl der Arbeitslosen bleibe dort bei 8,7 Millionen. In nordafrikanischen Ländern hätten besonders junge Menschen und Frauen keine Arbeit.

Viele Menschen prekär beschäftigt

Im Norden, Süden und Westen Europas sei die Arbeitslosigkeit hingegen so niedrig wie seit 2008 nicht mehr gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr (9,2 Prozent) sei sie auf 8,5 Prozent gesunken. Besonders die wirtschaftlich angeschlagenen Länder Spanien und Griechenland verzeichneten demzufolge einen starken Rückgang von zwei Prozent.

Allerdings seien weltweit immer noch viele Menschen prekär beschäftigt: 2017 seien es geschätzte 1,4 Milliarden gewesen, in den kommenden zwei Jahren würden weitere 35 Millionen dazukommen. In Entwicklungsländern sind demzufolge drei von vier Arbeitnehmern prekär beschäftigt, das heißt, sie können nur schwer von ihrem Einkommen leben, sind nicht auf Dauer oder unfreiwillig auf Teilzeit beschäftigt.

Trotz Arbeit extreme Armut

Die ILO rechne außerdem damit, dass in den kommenden Jahren über 114 Millionen Menschen trotz Arbeit in extremer Armut leben würden – das seien in diesem Jahr zwei von zehn Arbeitenden weltweit.

Für dieses Jahr erwartet die Organisation aber auch, dass die globale Arbeitslosenrate um 0,2 Prozentpunkte sinken wird – vor allem aufgrund der guten Entwicklung der Arbeitsmärkte in den Industrieländern.

