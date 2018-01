Russischer Jet nähert sich US-Flugzeug bis auf 1,5 Meter

30.01.2018, 12:07 Uhr | dpa, jasch

Aufnahme einer russischen Su-27: Ein Flugzeug dieses Typs kam einem US-Aufklärer über dem Schwarzen Meer laut der US-Navy gefährlich nahe. (Quelle: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENSE/dpa)

Ein russischer Kampfjet soll sich über dem Schwarzen Meer einem US-Militärflugzeug bis auf eineinhalb Meter genähert haben. Die USA sehen eine Verletzung internationalen Rechts. Moskau sieht das ganz anders.

Die Maschine der US-Marine soll laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN einen Aufklärungsflug durchgeführt haben und musste die Mission nach dem Vorfall abbrechen. Das US-Flugzeug soll sich in internationalem Luftraum befunden haben.

"Internationales Recht schamlos verletzt"

Das US-Außenministerium beschuldigte Russland in einer Mitteilung, "bestehende Vereinbarungen und internationales Recht schamlos verletzt" zu haben. Dies sei nur der jüngste derartige Vorfall gewesen, so eine Sprecherin weiter. Im Juni und November vergangenen Jahres war es dem US-Militär zufolge ebenfalls über dem Schwarzen Meer zu ähnlichen unprovozierten Vorfällen gekommen.

Eine Sprecherin der US-Marine sagte CNN, der US-Aufklärer habe sich an internationale Regeln gehalten. Der russische Jet vom Typ Su-27 hingegen habe sich bis auf fünf Fuß (etwa 1,5 Meter) genähert und habe das US-Flugzeug zudem durch seine Luftverwirbelungen gefährdet.

Immer wieder Zwischenfälle in der Luft

Das russische Verteidigungsministerium widersprach der US-Darstellung. Russischen Angaben zufolge habe sich die Su-27 strikt an geltende Regeln gehalten. Demnach wurde über dem Schwarzen Meer ein "unidentifiziertes" Objekt registriert, das sich gegen Mittag dem russischen Luftraum genähert habe.



Die Besatzung der Su-27 habe den US-Jet davon abgehalten, in den russischen Luftraum einzudringen und habe sich dabei an alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gehalten, so das russische Verteidigungsministerium weiter.

Erst kürzlich hatte ein Vorfall über der Nordseeküste für Aufsehen gesorgt. Jets der belgischen Luftwaffe hatten zwei russische Überschallbomber identifiziert. Die Jets vom Typ Tupolew TU-160 können mit Atomwaffen bestückt werden. Kampfflugzeuge aus Nato-Staaten fliegen jährlich Hunderte Einsätze zur Identifizierung und Überwachung russischer Flugzeuge, die im internationalen Luftraum unterwegs sind.





Quellen:

- dpa

- Bericht von CNN