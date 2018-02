Niederländisches Parlament erkennt Völkermord an Armeniern an

22.02.2018, 19:26 Uhr | dpa, AFP

Armenische Flüchtlinge in Syrien: Die Einstufung der Massaker an Armeniern zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Völkermord führt fortwährend zu Kontroversen mit der türkischen Regierung – die Türkei bewertet die Geschehnisse damals als Bürgerkrieg mit Opfern auf beiden Seiten. (Quelle: Library of Congress/dpa)