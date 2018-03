London weist zahlreiche russische Diplomaten aus

14.03.2018, 14:09 Uhr | rtr, AP

Nach dem Gift-Attentat auf einen russischen Ex-Spion weist Großbritannien zahlreiche russische Diplomaten aus. Für Premierministerin Theresa May ist klar, dass Moskau hinter dem Mordversuch steckt.

Großbritannien verweist nach dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal 23 russische Diplomaten des Landes. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte damit die größte gleichzeitige Ausweisung von Russen seit dem Kalten Krieg an. Es würden zudem alle bilateralen Kontakte zu Russland auf hochrangiger Ebene aufgegeben, sagte May im britischen Unterhaus in London. Der russische Staat sei des versuchten Mordes an Skripal und seiner Tochter Julia schuldig.



May gab auch bekannt, dass wegen des Angriffs weder britische Minister noch Vertreter der königlichen britischen Familie zu der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland reisen würden. Der frühere russische Agent Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der englischen Stadt Salisbury einem Nervenkampfstoff ausgesetzt worden. Sie befinden sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand. Der Kreml hat eine Beteiligung an dem Angriff dementiert.

Mit dem Gift-Anschlag soll sich am Mittwochabend auch der UN-Sicherheitsrat befassen. Das Treffen finde um 20.00 Uhr MEZ statt, teilten die Niederlande als derzeitiger Ratsvorsitzender in New York mit. Die britische Regierung hatte die Krisensitzung beantragt. Sie will nach Angaben der britischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York die öffentliche Sitzung im höchsten UN-Gremium nutzen, um die Ratsmitglieder über den Giftanschlag zu informieren. Russland hat ebenso wie Großbritannien ein Veto-Recht im UN-Sicherheitsrat.

Russland beteuert Unschuld

Die britische Regierung vermutet aufgrund des verwendeten Nervengifts Russland hinter dem Anschlag. Moskau weist die Vorwürfe zurück und ließ ein Ultimatum der britischen Regierung verstreichen. Diese hatte die russische Regierung aufgefordert, sich bis Dienstag um Mitternacht zu der Skripal-Affäre zur erklären.



Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter waren in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Sie wurden mit lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert.