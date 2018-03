Ist Kim Jong Un auf Geheimbesuch in Peking?

Seit seinem Amtsantritt hat er Nordkorea nicht verlassen. Doch nun gibt es Gerüchte, Kim Jong Un weilt derzeit in China. Vor allem ein mysteriöser Zug befeuert die Spekulationen.

Ein Sonderzug mit einem hochrangigen Gast aus Nordkorea sorgt in China für Furore. Unbestätigten Berichten zufolge befand sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an Bord. Der Zug rollte am Montag in Peking ein, berichteten unter anderem Bloomberg und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Informierten Kreisen zufolge diene der Besuch dazu, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern.

Es wäre Kim Jong Uns erste Auslandsreise im Amt. Seit seiner Machtübernahme 2011 hat er Nordkorea nicht verlassen. Eine offizielle Bestätigung, dass er der geheimnisvolle Besucher ist, gab es bis zuletzt jedoch nicht. Chinas Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte nur, ihr lägen keine Informationen dazu vor.



Im Internet kursierte ein Video von einem Konvoi mit einer Motorrad-Garde vom Bahnhof in Peking, der streng mit Soldaten und Polizisten gesichert war. Auch gab es Fotos von einer Ehrengarde am Bahnsteig. Die South China Morning Post berichtete von einer großen Polizeipräsenz vor einem Nobelhotel in der Hauptstadt, das häufig von Staatsgästen besucht wird.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr