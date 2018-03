Nach angekündigtem Abzug

Jetzt streicht Trump auch die Wiederaufbau-Hilfe für Syrien

31.03.2018, 15:04 Uhr | AFP, rtr

Donald Trump: Der US-Präsident kündigte bei einer Rede vor Industriearbeitern in Ohio an, den Syrien-Einsatz bald zu beenden. (Quelle: t-online.de)

Am Donnerstag hat US-Präsident Trump überraschend den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt. Laut "Wall Street Journal" lässt er nun mehr als 200 Millionen Dollar für den Wiederaufbau des zerstörten Landes einfrieren.

US-Präsident Donald Trump lässt einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar an Syrien-Hilfen einfrieren. Eine entsprechende Anordnung habe das Weiße Haus an das US-Außenministerium erteilt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag (Ortszeit). Das Geld war demnach für einen Wiederaufbau des durch den Bürgerkrieg verwüsteten Landes bestimmt.

Trump habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen haben, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, so die Zeitung. Trump hatte am Donnerstag überraschend ein baldiges Endes des Syrien-Einsatzes seines Landes verkündet. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. Nach Angaben von Regierungsmitarbeitern hatte der Präsident schon vor Wochen begonnen, sich gegen ein mittel- oder langfristiges Engagement in Syrien auszusprechen.

Tillerson wollte Einsatz noch ausweiten

Im Osten Syriens sind mehr als 2000 US-Soldaten im Einsatz, die den Kampf diverser Milizen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Im Januar hatte der damalige US-Außenminister Rex Tillerson noch angekündigt, den US-Militäreinsatz in Syrien auszuweiten, um die IS-Miliz weiter zu bekämpfen. Mitte März wurde Tillerson aber von Trump entlassen.