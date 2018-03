Kim Jong Un will Südkoreas Präsidenten treffen

06.03.2018, 17:03 Uhr | dpa, AFP

Annäherung: Kim Jong Un will Südkoreas Präsidenten treffen.(Quelle: Reuters)

Kim Jong Un will Südkoreas Präsidenten treffen

Ende April soll es in Nordkorea zu einem historischen Gipfel kommen. Staatschef Kim Jong Un plant ein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten. Zuvor macht er Seoul bedeutende Zugeständnisse.

Nord- und Südkorea haben nach Angaben aus Seoul ein Gipfeltreffen in der Grenzregion vereinbart. Das Treffen solle Ende April in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden, teilte der südkoreanische Nationale Sicherheitsberater nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit. Zudem wurde nach seinen Angaben vereinbart, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten.

Wie die südkoreanische Regierung mitteilte, sei Nordkorea zudem dazu bereit, seine Atom- und Raketentests für Gespräche mit den USA zu unterbrechen. Das kommunistische Land habe außerdem versichert, keine konventionellen oder Atomwaffen gegen Südkorea einzusetzen. Darüber hinaus sehe Nordkorea keine Gründe für den Besitz von Nuklearwaffen, wenn es eine verlässliche Sicherheitsgarantie bekomme.

Treffen mit südkoreanischer Delegation

Kim Jong Un hatte am Montag mit einer hochrangigen Delegation aus Südkorea über ein mögliches Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In beraten. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte berichtet, Kim habe die Vertreter aus Südkorea "herzlich empfangen" und ein Abendessen ausgerichtet. Es habe "offenherzige" Gespräche gegeben.



Bei dem Treffen sei es darum gegangen, wie die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Seoul "aktiv verbessert" und "Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gewährleistet" werden könnten. KCNA meldete zudem, die Delegation habe Kim einen Brief von Präsident Moon überreicht und über Moons Plan für ein Treffen mit Kim berichtet. Daraufhin habe Kim "Meinungen ausgetauscht und eine zufriedenstellende Vereinbarung erzielt".

Bemühungen um weitere Annäherung

Die nordkoreanische Zeitung "Rodong Sinmun", Sprachrohr der Regierungspartei, widmete die ganze Titelseite dem Besuch unter der Überschrift: "Genosse Kim Jong Un empfängt Sondergesandte vom Präsidenten des Südens". Das Titelbild zeigt Kim mit der fünfköpfigen südkoreanischen Delegation. Auf einem weiteren Foto ist neben Kim dessen Schwester Kim Yo Jong zu sehen.

Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte die Delegation nach Nordkorea geschickt, um über die weitere Annäherung der beiden verfeindeten Staaten zu verhandeln. Sie wurde vom Nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong geleitet und sollte anschließend in die USA reisen, um über das Ergebnis der Gespräche zu beraten. Es war der ranghöchste Besuch aus Südkorea in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren.