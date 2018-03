Erdogan fordert Einschreiten der USA

07.03.2018, 17:23 Uhr | AP

Türkei erleidet schwere Verluste in Syrien

In Afrin toben harte Kämpfe zwischen der Türkei und der YPG. Die kurdische Miliz verlegt immer mehr Kämpfer in die syrische Provinz. Erdogan appelliert an die USA, dies zu verhindern.

Die Türkei hat an die USA appelliert, keine Verstärkung der kurdischen Kämpfer im nordsyrischen Afrin zuzulassen. Die USA sollten eingreifen und verhindern, dass die von der Türkei angegriffene Kurdenmiliz YPG mit Kämpfern verstärkt werden, die bislang gegen islamistische Extremisten eingesetzt sind, sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin. Einen Tag zuvor hatten die von Kurden geführten Syrisch-Demokratischen Kräfte angekündigt, 1700 Kämpfer nach Afrin zu schicken.

Die Türkei führt seit Mitte Januar einen Feldzug gegen die YPG in Afrin. Diese ist mit den USA verbündet und eine der wichtigsten Kräfte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die USA hatten deshalb gewarnt, das türkische Vorgehen schwäche den Kampf gegen den Terror. Kalin wies das zurück und sagte, Ziel der Türkei sei es, Syrien von sämtlichen Terrorgruppen zu säubern. - Dazu zählt Ankara auch die YPG, der es vorwirft, Ableger kurdischer Rebellen in der Türkei zu sein.