Syrische Soldaten vergewaltigen "systematisch"

16.03.2018, 07:32 Uhr | AFP

Im Syrienkrieg haben Regierungssoldaten von Machthaber Baschar al-Assad sowie verbündete Milizionäre einem UN-Bericht zufolge "systematisch" Tausende Frauen vergewaltigt.

Die sexuelle Gewalt gegen Frauen sei Teil eines "umfassenden" Angriffs auf die Zivilbevölkerung gewesen und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen, heißt es in einem am Donnerstag in Genf vorgestellten Bericht der UN-Untersuchungskommission zu Syrien. Auch Rebellen hätten viele Frauen vergewaltigt, allerdings sei dies keine systematische Kriegsstrategie gewesen.

Der Bericht basiert auf 454 Interviews mit Überlebenden, Augenzeugen und Ärzten und bezieht sich auf den Zeitraum von 2011 bis Ende 2017. Ziel der Vergewaltigungen war es dem Report zufolge, "Angst zu verbreiten, Informationen herauszupressen oder Loyalität zu erzwingen". Die meisten Opfer waren demnach Frauen; doch auch Männer und Kinder hätten sexuelle Gewalt erlitten. Viele Vergewaltigungen fanden demnach an Kontrollpunkten und in Haftzentren der syrischen Armee statt.

Die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für Syrien (COI) übergab ihren Bericht am Donnerstag dem UN-Menschenrechtsrat. Sexualverbrechen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind in dem Report nicht aufgeführt, sie wurden separat dokumentiert.