Premiere in Pjöngjang

Kim Jong Un besucht Konzert südkoreanischer Popstars

01.04.2018, 18:09 Uhr | AFP, AP, dpa, nsc

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat einen Auftritt mehrerer südkoreanischer Künstler in Pjöngjang gesehen. Dafür reisten erstmals seit 13 Jahren Künstler aus Süd- nach Nordkorea.



Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hat ein Konzert mehrerer südkoreanischer Popmusiker in der Hauptstadt seines Landes, Pjöngjang, besucht. Kim habe mit seiner Frau Ri Sol Ju im Publikum gesessen und sich den Auftritt der Gruppe angesehen, zu der mehr als 100 Künstler gehörten, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Unter den Künstlern sei der südkoreanische Sänger Cho Yong Pil sowie die Band Red Velvet gewesen. Es war der erste Auftritt südkoreanischer Künstler in Nordkorea.

Für Dienstag sind weitere Auftritte in Pjöngjang geplant. Sie sind Teil eines Kulturaustausches zwischen Süd- und Nordkorea. Dieser war im Februar während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wieder aufgenommen worden. Für das Rahmenprogramm der Spiele waren Sänger, Tänzer und Musiker aus Nordkorea zu den Olympischen Spielen gereist.

Zu den Konzerten in Pjöngjang waren die südkoreanischen Gäste mit Charterflugzeugen geflogen. Darin saßen neben den Popstars auch Politiker, Journalisten und ein Taekwondo-Team. Die Delegation leitet der südkoreanische Kultur- und Sportminister Do Jong Hwan.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Kim den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am 27. April treffen wird. Beide Staatschefs wollen dafür in den Grenzort Panmunjom reisen. Damit wäre Kim der erste nordkoreanische Diktator, der seit Ende des Koreakriegs 1953 südkoreanischen Boden betritt.