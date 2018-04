Streit droht zu eskalieren

Mexiko stellt Zusammenarbeit mit den USA in Frage

09.04.2018, 21:26 Uhr | dpa

Der damalige US-Präsident Donald Trump (r.) und der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto (l.) .bei einem Treffen in Mexiko-Stadt (Mexiko): Mexiko stellt gesamte Kooperation mit den USA auf den Prüfstand. (Quelle: Antonio Nava/dpa)

Angesichts des eskalierenden Konflikts um Grenzschutz und Migration stellt Mexiko die gesamte Zusammenarbeit mit den USA auf den Prüfstand. Besonders im Kampf gegen die organisierte Kriminalität arbeitete man bisher eng zusammen.



Präsident Enrique Peña Nieto wies alle Ministerien an, ihre bestehenden Kooperationsprogramme mit den Vereinigten Staaten zu überprüfen. Die Nachbarn arbeiten in vielen Bereichen wie beispielsweise im Kampf gegen die organisierte Kriminalität eng zusammen.

US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko zuletzt vorgeworfen, nichts gegen die illegale Einwanderung von Mittelamerikanern in die USA zu unternehmen. Weil der Bau der Grenzmauer nicht vorangeht, ordnete er zudem den Einsatz der Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko an. Peña Nieto zeigte sich gesprächsbereit, forderte allerdings auch einen respektvollen Umgang ein.

Tatsächlich arbeiten die Sicherheitsbehörden der USA und Mexikos beim Kampf gegen die illegale Migration eng zusammen. Im Gegensatz zu Trumps Darstellung stoppen die mexikanischen Behörden jedes Jahr Zehntausende Migranten aus Mittelamerika und schicken sie in ihre Heimatländer zurück.