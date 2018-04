Mutmaßlicher Giftgas-Angriff

Assad lässt Chemiewaffen-Experten ins Land

10.04.2018, 18:16 Uhr | AFP, pdi, rtr

Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird in Kürze Experten in die syrische Stadt Duma schicken, um dort einen möglichen Angriff mit Chemiewaffen zu untersuchen.

Die Internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) schickt Experten zur Untersuchung des mutmaßlichen Giftgas-Angriffs nach Duma in Syrien. Ein Team solle "bald" in der Rebellenhochburg zum Einsatz kommen, teilte die OPCW in Den Haag mit. Die syrische Regierung und Moskau hatten eine Untersuchung der Vorwürfe eines Chemiewaffen-Angriffs durch OPCW-Experten verlangt.

Seit dem mutmaßlichen Angriff hätten die Experten bereits Informationen gesammelt und analysiert, teilte die OPCW mit. Nun sollte ein spezielles Ermittlerteam an Ort und Stelle in Duma die Vorwürfe untersuchen.

Die OPCW hatte die syrische Regierung gebeten, die notwendigen Voraussetzungen für den Einsatz der Experten zu schaffen. Am Nachmittag berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana, Präsident Baschar al-Assad habe die OPCW in das Land eingeladen.

Syrien und Russland weisen den Vorwurf westlicher Staaten zurück, wonach bei Angriffen am Samstag auf die Rebellenhochburg Duma nahe Damaskus Chlorgas eingesetzt worden sei. Bei den Angriffen in der letzten Bastion der Rebellen in Ost-Ghuta wurden laut Hilfsorganisationen 48 Menschen getötet und hunderte verletzt.

USA wollen Resolution des Weltsicherheitsrats

Die USA haben derweil eine Abstimmung im Weltsicherheitsrat über eine Resolution zu Chemiewaffen in Syrien gefordet. Dies verlautete aus Diplomatenkreisen des UN-Sicherheitsrats. Mit der Resolution solle nach dem Wunsch der USA der Einsatz chemischer Waffen in Syrien aufs Schärfste verurteilt werden und ein neues Gremium geschaffen werden, das die Verantwortlichen für Angriffe mit Chemiewaffen ermittelt.

Die USA hätten eine Abstimmung um 15 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) vorgeschlagen, sagten die Diplomaten, die nicht namentlich genannt werden wollten.

Rauch steigt nach dem Einschlag einer Rakete der syrischen Armee über Duma auf: Bei dem mutmaßlichen Angriff waren nach Angaben von Hilfsorganisationen Dutzende Menschen getötet worden. (Quelle: dpa)



Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte Journalisten gesagt, der US-Entwurf für die Resolution enthalte "einige inakzeptable Elemente, die ihn noch schlechter" machten. Dies deutete stark darauf hin, dass ein russisches Veto gegen die Resolution wahrscheinlich ist. Nebensja sagte auch, dass er möglicherweise eine Abstimmung über einen russischen Text beantragten werde.

Der US-Entwurf brachte Empörung zum Ausdruck darüber, dass in Syrien weiterhin Menschen mit chemischen Waffen getötet und verletzt würden. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es darin.

Die USA und andere Staaten haben das syrische Militär für den Angriff verantwortlich gemacht. Syrien und dessen Verbündeter Russland haben die Vorwürfe zurückgewiesen und in Frage gestellt, ob es überhaupt einen Angriff mit Chemiewaffen gegeben hat.

Trump sagt Reise zum Amerika-Gipfel ab

US-Präsident Donald Trump hat wegen dem Syrien-Konflikt nach Angaben des Weißen Hauses eine geplante Reise zum bevorstehenden Amerika-Gipfel in der peruanischen Hauptstadt Lima abgesagt. Er bleibe in den USA, um "die amerikanische Reaktion auf Syrien zu überwachen" und Entwicklungen weltweit zu beobachten, hieß es zur Begründung. Zum Gipfel, der am 13. April beginnen soll, reise an seiner Stelle Vizepräsident Mike Pence.

Geplant war auch ein Besuch Trumps in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, der ebenfalls abgesagt wurde. Dorthin werde Pence nicht reisen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders. Es ist das erste Mal seit Einführung des Gipfels 1994, dass ihm ein US-Präsident fernbleibt.

Trump hat mit einem baldigen Militärschlag gegen Syrien gedroht und angekündigt, "mit Nachdruck" auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf Zivilisten vom Samstag zu reagieren. Russland oder jegliches andere Land, das eine Mitverantwortung trage, werde "einen Preis zahlen", hatte Trump gewarnt.

Aus dem Weißen Haus verlautete, Trumps neuer nationaler Sicherheitsberater John Bolton habe sich dafür ausgesprochen, dass der Präsident nach einem Angriff in Washington bleibe. Die Entscheidung sei am Montag getroffen worden.