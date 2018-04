Nach Giftgaseinsatz in Syrien

USA führen Vergeltungsschlag durch und erzürnen Russland

14.04.2018, 06:36 Uhr | AP

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben einen Militäreinsatz gegen Syrien durchgeführt. Aus dem Land werden Explosionen und Verletzte gemeldet. Der Überblick.

Mehr zum Thema Militärschlag im Newsblog: Russland spricht von mehr als 100 Raketen auf syrische Ziele

Als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien haben die USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in dem Bürgerkriegsland attackiert. Die Militärschläge sollen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zudem von einer erneuten Nutzung von Chemiewaffen abschrecken, erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Weißen Haus.



Kurz darauf wurden laute Explosionen aus der syrischen Hauptstadt Damaskus gemeldet. Das syrische Fernsehen meldete, die Luftverteidigung des Landes habe auf die Angriffe der Westmächte reagiert. Aus Russland kam prompt scharfe Kritik am Vorgehen der USA.



Trump nennt Assad ein "Monster"



In der bis vor kurzem noch von Rebellen kontrollierten Damaszener Vorortregion Ost-Ghuta sollen am vergangenen Wochenende bei einem Giftgasangriff der syrischen Regierungstruppen in Duma mindestens 40 Menschen getötet worden sein. Die syrische Regierung hat die Nutzung jedweder geächteter Waffen dementiert.



Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog

In Washington machte Trump indes Assad für den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff verantwortlich. "Wegen der üblen und abscheuliche Attacke krümmten sich Mütter und Väter, Säuglinge und Kinder vor Schmerzen und rangen nach Luft. Dies sind nicht die Aktionen eines Mannes, dies sind vielmehr Verbrechen eines Monsters", erklärte er.



Militärschlag soll Chemiewaffenprogramm treffen



Die "Präzisionsschläge" der USA und ihrer Verbündeten gälten Zielen, die mit dem Chemiewaffenprogramm der Assad-Regierung in Verbindung stünden. Die USA seien zu einer "anhaltenden" Reaktion bereit, bis die syrische Führung die Nutzung solcher Waffen einstelle. Laut Pentagonchef Jim Mattis handelte es sich bei der Militäroperation vorerst um eine begrenzte Aktion. Weitere Schläge seien zwar nicht geplant. Zugleich schloss Mattis weitere Angriffe nicht aus.



Trump kritisierte den Iran und Russland scharf. Beide Länder seien "am meisten für die Unterstützung, Ausrüstung und Finanzierung des kriminellen Assad-Regimes" verantwortlich. "An die Adresse von Iran und Russland frage ich: Was für eine Nation will mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern in Verbindung gebracht werden?"



Zudem wies Trump darauf hin, dass Kremlchef Wladimir Putin 2013 in einem internationalen Abkommen versichert habe, Assad zur Beseitigung all seiner Chemiewaffen bewegen wolle. Trump rief Moskau zu einem Kurswechsel auf. Russland solle sich westlichen Bemühungen um eine verantwortungsvollere Regierung in Damaskus anschließen, sagte der US-Präsident.



Russland wirft USA "terroristische Aggression" vor



Das russische Außenministerium drohte indes mit Konsequenzen nach der Aktion der Westmächte. Deren Luftangriffe hätten ein seit langem geplagtes Land getroffen, "das seit Jahren eine terroristische Aggression zu überleben versucht", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.



Es ist das zweite Mal, dass Trump einen Luftangriff auf Syrien angeordnet hat. Im Frühling 2017 hatte er Marschflugkörper auf den syrischen Flugplatz Schairat als Vergeltung für den mutmaßlichen Einsatz von Saringas gegen Zivilisten durch die Assad-Regierung feuern lassen.



Im Pentagon sagte Verteidigungsminister Mattis, der jüngste Schlag habe die syrische Regierung "härter" getroffen als jener im April 2017. Diesmal seien die syrische "Chemiewaffeninfrastruktur" ins Visier genommen worden. Er gehe davon aus, dass die syrische Führung und deren Verbündete nun eine "erhebliche Desinformationskampagne" fahren würden. Daher würde das Pentagon am Samstag weitere Angaben machen.



Berichte über Verletzte



Das syrische Fernsehen berichtete, die Luftangriffe der Westmächte habe unter anderem einem Forschungszentrum im Damaszener Vorort Barseh gegolten. Zudem sei ein Armeelager nahe Homs getroffen worden. Nach syrischen Medienberichten sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, darunter auch Zivilisten.



Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sagte, für sein Land seit mit dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff von Duma "eine rote Linie überschritten" worden. Die britische Premierministerin Theresa May erklärte in London, der Westen habe "jedes mögliche" diplomatische Mittel ausprobiert, um Assad vom Einsatz von Chemiewaffen abzuhalten. "Doch wurden unsere Bemühungen wiederholt" von Syrien und Russland "vereitelt." Daher sehe sie keine andere Alternative als den Einsatz von Gewalt. "Es geht nicht darum, in einen Bürgerkrieg einzugreifen. Es geht nicht um Regimewechsel", betonte May. Auch Trump betonte in seiner Ansprache, er habe keine Interesse an einer langwierigen Auseinandersetzung mit Syrien.