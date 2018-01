"Fire and Fury": Trump-Enthüllungsbuch stürmt die Bestsellerlisten

Michael Wolffs Enthüllungsbuch über das Innenleben des Weißen Hauses unter Präsident Donald Trump hat am Tag seiner vorgezogenen Veröffentlichung Online die Bestsellerlisten gestürmt. Trump wütet auf Twitter gegen den Autor und gegen seinen Ex-Chefstrategen Steve Bannon.

Trotz eisiger Temperaturen bildeten sich am Freitagmorgen in der Hauptstadt Washington lange Schlangen vor Buchhandlungen. Die renommierte Buchhandlung KramerBooks öffnete eigens bereits um Mitternacht, um das Buch zu verkaufen. Bis zum Morgen war es ausverkauft.

Amazon und Barnes & Noble führten am Freitagmittag "Fire and Fury" auf Platz eins. Zudem teilten sie mit, dass sie ausverkauft seien. Amazon stellte die nächste Lieferung in zwei bis vier Wochen in Aussicht.

Die riesige Nachfrage war von Vorabveröffentlichungen befeuert worden, die wie eine Bombe im politischen Washington einschlugen. Das Buch zitiert ausführlich Trumps ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon, der den Präsidenten als großes Kind beschreibt. Trump erklärte aufgebracht, das Buch sei voller Lügen und brach wohl endgültig mit Bannon.

Wolff bedankte sich am Freitag für die Publicity und fragte in einem Interview: "Wo soll ich eine Schachtel Pralinen hinschicken?"

Donald Trump hat unterdessen den Autor Michael Wolff persönlich angegriffen. Der Journalist sei ein "totaler Versager", schrieb Trump am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Wolff habe "Geschichten erfunden, um sein wirklich langweiliges und verlogenes Buch zu verkaufen".

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9