Donald Trump über sich selbst: "Ich bin ein sehr stabiles Genie"

Wieder ein aufsehenerregender Tweet von Donald Trump: Diesmal behauptet der US-Präsident von sich, ein Genie zu sein und attestiert sich dazu eine stabile Psyche. Die beiden Äußerungen fallen nicht ganz ohne Grund.

Er habe sich von einem erfolgreichen Geschäftsmann zu einem Fernsehstar entwickelt und sei auf Anhieb Präsident geworden, schrieb Trump auf Twitter. Er denke, dass er somit nicht als schlau, sondern als Genie gelten könne - in dieser Hinsicht als "sehr stabiles Genie"

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!