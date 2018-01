Text vergessen? Donald Trump patzt bei der Nationalhymne

09.01.2018, 17:49 Uhr | lula, AP

US-Präsident Donald Trump hat am Montagabend ein Football-Match besucht. Dabei schien der 71-Jährige einige Textschwierigkeiten beim Singen der Nationalhymne zu haben.

Sportler, die aus Protest gegen seine Politik bei der Nationalhymne knien, kritisiert US-Präsident Donald Trump scharf. Jetzt leistete er sich selbst einen schweren Fauxpas.

Die Südstaaten gelten eigentlich als sicheres Unterstützer-Terrain für die Republikaner. In Atlanta wurde US-Präsident Donald Trump bei einem Football-Spiel jedoch mit Buh-Rufen begrüßt. Trump schaute sich das Spiel zwischen den Teams der Universitäten von Georgia und Alabama an.

Vor seiner Abreise hatte Trump noch auf seinen anhaltenden Streit mit Athleten angespielt, die sich während des Abspielens der Nationalhymne immer wieder aus Protest gegen Rassimus, Polizeigewalt gegen Schwarze und Trumps Politik auf dem Boden knieten: "Wir lieben unsere Flagge und wir lieben unsere Hymne und so wollen wir das beibehalten."

Trump selbst sang nun in Atlanta mit einer Hand auf dem Herz lediglich ein paar Worte der Nationalhymne mit. Dann stockte er. Für Trump-Kritiker in den sozialen Medien sah es so aus, als hätte er den Text vergessen.

Es wirkte, als ob er bei einigen Passagen nur Mundbewegungen ausführte, ohne tatsächlich zu singen. Einige Sekunden lang schloss er seinen Mund. Er wirkte erschöpft. Kritiker werfen ihm deshalb Respektlosigkeit gegenüber der US-Hymne vor. Er verließ das Spiel in der Halbzeitpause, um ins Weiße Haus zurückzukehren.

