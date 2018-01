Experte über Trump: "Das Verhalten erinnert uns an Kinder"

"Sein Verhalten erinnert uns an Kinder"

10.01.2018, 15:55 Uhr | Jan-Henrik Wiebe, t-online.de

Bilder einer Sitzung im Weißen Haus: Die Bilder und Gesten verraten laut einem Experten, dass Donald Trumps Verhalten an das von Kindern erinnert. (Quelle: t-online.de)

Trumps Verhalten und Gesten erinnern an Kinder

US-Präsident Donald Trump fällt es schwer, anderen Menschen zuzuhören. Diesen Eindruck hat der Körpersprache-Experte Stefan Verra. Bilder einer Sitzung stützen diesen Eindruck.

Nach Zweifeln an seiner Kompetenz hat US-Präsident Donald Trump einen seltenen Einblick in seine Regierungsgeschäfte zugelassen. Der amerikanische Autor Michael Wolff hatte in seinem Skandal-Buch "Fire & Fury" behauptet, der US-Präsident sei auf ganzer Linie inkompetent.



Demonstrativ berief Trump daraufhin am Dienstag eine öffentliche Sitzung ein, um dem Eindruck entgegen zu wirken. Bei dem überparteilichen Treffen im Weißen Haus offenbarte er allerdings kommunikative Schwächen.

Drei markante Gesten

Der österreichische Körpersprache-Experte Stefan Verra sagte t-online.de: "Trump vermittelt uns den Eindruck, dass er sich sichtlich schwer tut, anderen zuzuhören." Dies macht der 44-jährige Dozent an drei markanten Gesten fest. Verra sind zuerst die verschränkten Arme aufgefallen, die typisch für Trump seien, wenn er zuhöre: "Damit fehlt ihm das Mittel, aktiv in das Gespräch einzugreifen."

Donald Trump trifft Senatoren: Ein Körpersprache-Experte stellt beim US-Präsidenten kommunikative Schwächen fest. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa)



Eine weitere Besonderheit von Trumps Körpersprache sei das erhobene Kinn. "Das hat Obama zwar auch gemacht, aber im Zwiegespräch wirkt das unnahbar." Verras Einschätzung dazu: "Er hebt sich damit über andere hinweg."

Fehlender Blickkontakt

Das dritte Merkmal, das Verra auffiel, ist der geringe Blickkontakt zu den Rednern in der Runde. Ob der US-amerikanische Präsident aber wirklich Probleme hat, anderen Menschen zuzuhören, könne höchstens überprüft werden, wenn er nach dem Treffen zu dessen Inhalt befragt würde. Die Körpersprache vermittle lediglich den Eindruck, macht der Experte deutlich.

"Im Vergleich zu seinen Sitznachbarn wirkt er sehr unruhig. Das Verhalten erinnert uns an Kinder, denn deren Aufmerksamkeitsspanne ist auch sehr gering", so Verras Fazit zu Trumps ausgedehnten TV-Auftritt.

