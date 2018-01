Hochrangiger US-Soldat droht IS-Kämpfern mit grausamem Tod

Ein hochrangiger US-Soldat fordert auf Twitter und Facebook, IS-Kämpfern, die sich nicht ergeben, ins Gesicht zu schießen oder mit einer Schaufel zu erschlagen. Die Reaktionen sind gemischt. Es gibt auch viel Zustimmung.

Mit der Forderung, IS-Kämpfer, die sich nicht ergeben, sollten mit einem Kopfschuss getötet oder mit einer Schaufel erschlagen werden, hat ein hochrangiger US-Militär für Aufregung gesorgt. Oberstabsfeldwebel John Troxell, der zum Beraterstab von US-Generalstabschef Joe Dunford gehört, schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) müssten "verstehen, dass sie zwei Optionen haben, wenn sie uns gegenüberstehen: sich ergeben oder sterben."

"Wenn sie sich ergeben, werden wir sie sicher in ihre Zelle in einer Haftanstalt bringen, ihnen Essen geben, eine Liege und ein ordentliches Verfahren", schrieb Troxell in einem ausführlicheren Eintrag im Onlinenetzwerk Facebook.

“ISIS has two options when facing the United States, our allies and partners. They can surrender or die! If they...

"ABER wenn sie sich dagegen entscheiden, sich zu ergeben, werden wir sie mit extremem Schaden töten, ob durch die Hilfe von Sicherheitskräften, durch den Abwurf von Bomben auf sie, Schüsse ins Gesicht oder indem wir sie mit unserer Grabausrüstung tot schlagen", drohte Troxell den Dschihadisten. Dem Eintrag fügte er das Foto eines US-Soldaten mit einer Schaufel bei sowie eine Grafik, die darstellt, wie ein Mensch mit einer Schaufel getötet werden kann.

ISIS needs to understand their two options when facing us: surrender or die! Surrender & we will safeguard to due process. Otherwise we will kill with extreme prejudice, even if that means beating them to death with our entrenching tools!

#SEAC3 #DefeatDaesh #ISIS_SurrenderOrDie pic.twitter.com/unH7Mwk9t1