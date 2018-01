Wegen Haushaltssperre: Trump will Regeln im US-Senat ändern

Weil sich die Republikaner nicht auf einen Staatshaushalt einigen können, stehen die Bundesbehörden in den USA still. Präsident Trump droht nun mit einer radikalen Maßnahme.

In den USA hat sich vor Beginn der Arbeitswoche kein Ende der Haushaltssperre abgezeichnet. Gibt es bis Montag keinen Durchbruch in den Verhandlungen über einen Übergangshaushalt, müssen Hunderttausende Angestellte im öffentlichen Dienst in den unbezahlten Zwangsurlaub. Republikaner und Demokraten warfen sich gegenseitig vor, für diese missliche Lage verantwortlich zu sein.

Der Haushaltsdirektor im Weißen Haus, Mick Mulvaney, sagte dem Sender Fox News am Sonntag, die Demokraten hätten Präsident Donald Trump wohl den ersten Jahrestag seines Amtsantritts vermasseln wollen, indem sie gegen den Übergangshaushalt stimmten, der die Verwaltung am Laufen gehalten hätten.

Demokratische Abgeordnete hingegen monierten, dass Trump mit widersprüchlichen Signalen das Vertrauen zwischen den Parteien untergraben habe. Der Präsident habe bei einem Treffen mit dem demokratischen Fraktionschef Charles Schumer erst einen Kompromiss zugestimmt und diesen dann zwei Stunden später wieder telefonisch abgesagt, erklärte Senator Dick Durbin.

Nachdem die Verhandlungen am Freitag gescheitert waren, hatten die Demokraten im Senat gegen den Übergangshaushalt gestimmt, der die Verwaltung vier Wochen lang am Laufen gehalten hätte. Aber auch fünf Republikaner votierten dagegen. Statt der nötigen 60 Stimmen erreichte die Maßnahme letztlich nur 50.



Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!