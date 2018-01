Trennungsgerüchte in den USA: Hat Melania Trump genug von ihrem Donald?

24.01.2018, 14:37 Uhr | küp

Eine angebliche Affäre mit einer Porno-Darstellerin, eine weitere mit seiner Kommunikations-Chefin: US-Medien stürzen sich auf das Sex-Leben Donald Trumps. Und sie fragen, wie lange seine Frau noch zu ihm hält.

Eigentlich wollte Melania Trump ihren Mann Donald am Mittwoch zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos begleiten. Am Dienstag hieß es dann aber überraschend, die First Lady fliege doch nicht – es gebe "logistische Probleme". Doch in den USA will das kaum jemand glauben.

Stattdessen spekulieren US-Medien inzwischen ganz offen über eine mögliche Trennung im Weißen Haus. Ein Hinweis: der 13. Hochzeitstag der Trumps am Montag. Weder Melania noch Donald ließen zu dem Anlass irgendetwas verlauten – im Gegensatz zu den Obamas oder den Bushs.

Ein Foto zum Jahrestag – ohne ihren Mann

"Frühere Präsidentenpaare haben Hochzeitstage gerne genutzt, um den Menschen einen seltenen Einblick in ihr Privatleben zu geben", schreibt das "People"-Magazin. "Aber auch hier haben die Trumps mit der Tradition gebrochen."

Ein paar Tage zuvor hatte sich Melania Trump noch geäußert. Zum ersten Jahrestag von Trumps Amtseinführung twitterte sie ein Foto von der Zeremonie im Januar 2017. Das Bild zeigt Melania – am Arm eines Marinesoldaten. Von ihrem Mann keine Spur. Dazu schrieb sie: "Es war ein Jahr voller wunderbarer Momente".

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) January 20, 2018

130.000 Dollar Schweigegeld für Porno-Darstellerin

Das allein wäre sicher noch kein Grund, über eine Trennung zu spekulieren. Hintergrund ist eine Affäre, die das "Wall Street Journal" (Bezahlinhalt) vor knapp zwei Wochen öffentlich machte. Die Zeitung berichtete, Trump habe der Pornodarstellerin Stormy Daniels im Oktober 2016 ein Schweigegeld von 130.000 Dollar bezahlt, um eine sexuelle Begegnung der beiden im Jahr 2006 geheim zu halten. Donald Trump und Melania waren damals schon seit einem Jahr verheiratet.

Porno-Star Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford. (Quelle: John Chennavasin)

Kurz darauf veröffentlichte das Boulevard-Magazin "In Touch" ein Interview mit Daniels aus dem Jahr 2011. Darin beschreibt Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, ihre Begegnung mit Trump sehr explizit. Die späte Veröffentlichung des Interviews erklärt das Magazin damit, dass Trumps Anwalt damals mit einer Klage gedroht hatte.

Andeutungen von Bestseller-Autor Wolff

Hinzu kommen Gerüchte über eine angeblich laufende Affäre des US-Präsidenten mit seiner Kommunikations-Direktorin Hope Hicks – in die Welt gesetzt von "Fire and Fury"-Autor Michael Wolff. „Ich kann nicht so recht darüber reden und mir fehlt der ultimative Beweis“, sagte der Journalist kürzlich dem TV-Satiriker Bill Maher – um dann doch recht explizit auf die „abnormale Beziehung" von Trump und der 29-jährigen Hicks anzuspielen.

Hope Hicks, Kommunikationschefin im Weißen Haus, im März 2017. (Quelle: Andrew Harrer/imago)

Bislang allerdings hat Melania Trump zumindest öffentlich immer zu ihrem Mann gehalten – trotz der Gerüchte über einvernehmliche Affären und trotz der zahlreichen Vorwürfe von fast zwei Dutzend Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Quellen:

- "People"- Magazin

- "Wall Street Journal"

- "InTouch"