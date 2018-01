Melania Trump streitet Ehekrise nach Affären-Gerüchten ab

27.01.2018, 18:54 Uhr | AP, t-online.de, pdi

Alles "Fake News"? Die US-First-Lady Melania Trump hat Gerüchte über eine Ehekrise im Weißen Haus zurückgewiesen.



Berichte darüber, dass Melania Trump einige Nächte in einem Hotel in Washington verbracht habe, seien falsch, erklärte die Sprecherin Trumps, Stephanie Grisham, auf Twitter. Trump konzentriere sich auf ihre Familie und ihre Rolle als First Lady und schenke den "unrealistischen Szenarios, mit welchen die Fake News täglich hausieren gehen" keine Beachtung.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news. — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 26, 2018

Die falsche Berichterstattung der Regenbogenpresse sei in die "Mainstream Medien" gesickert, schrieb Grisham in ihrem Tweet. Die Tageszeitung "Daily Mail" hatte am Freitag berichtet, die First Lady habe in einem Washingtoner Hotel eingecheckt.

In der vergangenen Woche waren Berichte darüber aufgekommen, dass US-Präsident Donald Trump eine Affäre mit einer Pornodarstellerin hatte, als er bereits mit Melania verheiratet war. Stormy Daniels beschrieb in einem Interview mit dem US-Magazin "InTouch" eine sexuelle Begegnung mit Trump im Jahr 2006, nachdem sich die beiden bei einem Golfturnier kennengelernt hatten. Ein Jahr zuvor hatte Trump seine dritte Ehefrau Melania geheiratet.

