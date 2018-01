Grammy-Eklat: Clinton liest aus Trump-Enthüllungsbuch vor

Hillary Clinton hat zusammen mit anderen Stars auf der Grammy-Preisverleihung gegen Donald Trump ausgeteilt. In einem Video lesen sie aus dem Buch "Fire and Fury" vor. Die ersten wütenden Reaktionen folgen prompt.

In einem politischen Moment bei der diesjährigen Grammy-Preisverleihung hat die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton überraschend aus dem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" über das Weiße Haus vorgelesen.

Auch Rapperin Cardi B, John Legend, Cher und Snoop Dogg lasen einige Sätze aus dem Buch. "Warum lese ich diesen Scheiß überhaupt?", fragt Cardi B, nachdem sie eine Passage zu Trumps angeblich regelmäßigen Cheeseburger-Abendessen im Bett rezitiert hat. "Ich kann das nicht glauben. Lebt er so wirklich sein Leben?" Snoop Dogg fügte hinzu, ganz sicher nicht bei Trumps Vereidigung vor gut einem Jahr dabei gewesen zu sein.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it.