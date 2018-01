Einladungs-Panne sorgt für Spott

Mit Spannung erwarten die USA die erste Rede von Donald Trump zur Lage der Nation. Im Vorfeld sorgt jedoch ein peinlicher Fehler in der Einladung für Witzeleien über das Weiße Haus.

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben des Weißen Hauses bei seiner ersten Rede zur Lage der Nation den Fokus auf "ein sicheres, starkes und stolzes Amerika" legen. Um diese Botschaft zu verstärken, sind zu der Rede unter anderem Opfer der kalifornischen Waldbrände und Armeeveteranen eingeladen. Außerdem sollen Eltern dabei sein, die ihre Kinder durch die aus Einwanderern bestehende Bande MS-13 verloren haben.

Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!