Donald Trump: Rede zur Lage der Nation – Teleprompter-Trump vs. Twitter-Trump

Mit großer Spannung wurde sie erwartet – und Donald Trumps erste Rede zur Lage der Nation geriet emotional. Es gab dabei auch Überraschungen.

Eine Analyse von Fabian Reinbold, Washington, D.C.



Das Lob zuerst, so wie er es mag: Donald Trump hat eine Rede gehalten, die vielen Amerikanern gefallen haben dürfte. Der Präsident zeigte sein Mitgefühl für einige Herausforderungen, vor denen sein Land steht. Er sprach drängende Probleme an – und er hielt sich so genau an das Manuskript, dass er niemanden bepöbelte.

Trump hat seine erste traditionelle "State of the Union Address" nicht nur dafür genutzt, seine eigene Leistung kräftig zu loben – auch wenn für diesen Teil die erste halbe Stunde draufging. Er machte seine Prioritäten in der Einwanderungsfrage klar, lud seine Themen mit emotionalen Geschichten auf und versuchte, mit reichlich Pathos Optimismus zu verbreiten. Trump sprach davon, dass ein "neuer amerikanischer Moment" angebrochen sei und dass dank Wirtschaftsboom und Steuerreform der amerikanische Traum lebendig wie nie sei.

In dieser Hinsicht hat Trump den besonderen Moment gut genutzt. Denn die Rede zur Lage der Nation gilt als wichtigster Auftritt eines Präsidenten, weil er ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt: Fast alle großen Fernsehsender sind live dabei. Sie ist seit hundert Jahren ein festes Ritual und bietet dem Präsidenten die Möglichkeit, seine Prioritäten für die kommenden Monate vor Parlament und Volk darzulegen. Und sie ist vor allem eine große Inszenierung: Trump bekam von seinen Abgeordneten und Ministern immer wieder frenetischen Jubel, während die Demokraten die Aufführung mit eiserner Miene über sich ergehen ließen.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der 80-minütigen Rede: