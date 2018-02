Trump gibt beim Thema Waffen nach – ein bisschen

20.02.2018, 07:03 Uhr | dpa

Nach dem Amoklauf in Florida: US-Präsident Donald Trump zeigt sich nach Angaben seiner Sprecherin offen für bestimmte Änderungen an den Waffenvorschriften.

Bislang hat US-Präsident Donald Trump noch nach jedem Massaker zur Waffenlobby gehalten. Nun heißt es aus dem Weißen Haus, Waffenkäufer sollten besser überprüft werden.

US-Präsident Donald Trump unterstützt nach Angaben des Weißen Hauses eine bessere Überprüfung potenzieller Waffenkäufer. Er habe am Freitag mit dem republikanischen Senator John Cornyn über einen entsprechenden Gesetzentwurf gesprochen, sagte Trump-Sprecherin Sarah Sanders am Montag (Ortszeit). Die Diskussionen liefen noch und Änderungen an dem Entwurf würden in Erwägung gezogen. Aber: "Der Präsident unterstützt Bemühungen, das Überprüfungssystem auf Bundesebene zu verbessern", so Sanders.

Am Mittwoch hatte ein 19-Jähriger in einer High School in Florida mit einer halbautomatischen Waffe 17 Menschen getötet. Medien berichteten unter Berufung auf das FBI, der Mann habe seine Waffe legal erworben. Der Fall hat die Debatte über die Waffengesetze in den USA neu entfacht.

Schütze gilt als psychisch krank

Das FBI hatte im Januar einen Tipp zu dem mutmaßlichen Täter erhalten, war dem Hinweis aber nach eigenen Angaben nicht nachgegangen. FBI-Direktor Christopher Wray hatte eingeräumt, dass seine Behörde Informationen zu dem 19-Jährigen nicht ordnungsgemäß nachgegangen sei. Der Jugendliche war von Schülern, Lehrern und der eigenen Mutter mehrfach als gefährlich und bedrohlich beschrieben worden.