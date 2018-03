US-Marines nach Öffnen eines Briefes erkrankt

Militärstützpunkt in Virginia

28.02.2018, 20:51 Uhr

US-Soldaten der Eliteeinheit Marines: auf einen Marines-Stützpunkt gab es mehrere Krankheitsfälle, nachdem dort ein mysteriöser Brief aufgetaucht ist. (Quelle: Shawn Thew/dpa)

In einem US-Militärstützpunkt in Virginia sind elf Soldaten nach dem Öffnen eines Briefes erkrankt. Acht von ihnen werden im Krankenhaus untersucht.

Ihr Zustand sei nach dem Zwischenfall vom Dienstag stabil, hieß es in einem Bericht des Senders ABC. Hintergründe waren zunächst unklar. Das Gebäude im Stützpunkt Myer-Henderson Hall wurde evakuiert. Die Ermittler hätten es überprüft und den Brief beseitigt, teilten die US-Marines auf Twitter mit.



Der Stützpunkt liegt unweit von Pentagon und dem Soldatenfriedhof Arlington. Berichten zufolge klagten die Betroffenen über Juckreiz an den Händen und im Gesicht, ein Soldat habe Nasenbluten gehabt. Brief und Substanz sollten in einem FBI-Labor untersucht werden. FBI und NCIS, die Strafverfolgungsbehörde von Navy und Marines, haben die Ermittlungen übernommen.