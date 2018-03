Donald Trump feuert Außenminister Rex Tillerson

US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Das teilte Trump auf Twitter mit. Mike Pompeo, der derzeitige Direktor der CIA, wird sein Nachfolger.

Der Abschied war offenbar alles andere als freiwillig. Tillerson habe definitiv vorgehabt, im Amt zu bleiben, sagte Staatssekretär Steve Goldstein. Tillerson habe den Eindruck gehabt, entscheidende Fortschritte bei der nationalen Sicherheit zu machen.



Wie Tillerson von seinem Abgang erfuhr, darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. Aus dem Weißen Haus verlautete, Tillerson sei bereits am Freitag über Trumps Schritt in Kenntnis gesetzt worden. Trump selbst sagte, Tillerson und er hätten "seit Langem darüber gesprochen". Tillerson werde "jetzt viel glücklicher" sein. Staatssekretär Goldstein gab hingegen an, Tillerson habe nicht mit dem Präsidenten gesprochen und habe auch keine Begründung für den Schritt erhalten.

Die bisherige Vize-Direktorin der CIA, Gina Haspel, soll nun Pompeo auf dem Chefposten des Auslandsgeheimdienstes beerben. Sowohl das Amt des Außenministers als auch das des CIA-Chefs müssen vom Senat bestätigt werden.

Trump dankte Tillerson auf Twitter für seine Arbeit. In der "Washington Post" lobte er zudem, Tillerson habe in den vergangenen 14 Monaten eine Menge erreicht. Der US-Präsident machte unterschiedliche politische Ansichten als Grund für Tillersons Abgang verantwortlich. Er habe eine andere Denkweise als Tillerson gehabt, sagte Trump. Als Beispiel nannte er etwa den Atomdeal mit dem Iran. Trump habe aus dem Abkommen aussteigen wollen, Tillerson nicht.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!