Pennsylvania lässt Team Trump zittern

14.03.2018, 06:09 Uhr | AP

In Pennsylvania liefern sich Demokraten und Republikaner ein Kopf-an-Kopf-Rennen um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus. Donald Trump hatte dort noch abgeräumt, ein Zeichen der Unzufriedenheit?

Die Ergebnisse bei der Nachwahl im US-Staat Pennsylvania sind zunächst zu eng für die Bestimmung eines Siegers ausgefallen. Das Rennen zwischen dem Demokraten Conor Lamb und dem Republikaner Rick Saccone stellte sich am Dienstagabend (Ortszeit) als überraschend dicht heraus. Nach der Auszählung aller Bezirke im 18. Wahldistrikt führte Lamb nach inoffiziellen Ergebnissen mit weniger als 600 Stimmen. Nicht eingerechnet waren darin aber Tausende Stimmenabgaben per Briefwahl.

Rick Saccone, der Kandidat der Republikaner: Eine Niederlage wäre peinlich, Donald Trump hatte in dem Wahlbezirk mit 20 Prozent Vorsprung gewonnen. (Quelle: Alan Freed/Reuters)

Das Endergebnis könnte somit gegebenenfalls erst nach einer Nachzählung am Mittwoch ermittelt werden. Die Abstimmung im 18. Wahldistrikt von Pennsylvania hat landesweite Bedeutung, weil im November die US-Kongresswahlen anstehen und die Republikaner versuchen werden, ihre Mehrheit zu halten. Die Wahl in Pennsylvania galt daher als Stimmungstest.

Trump hatte hier 20 Prozent Vorsprung

US-Präsident Donald Trump hatte Saccone unterstützt – war zweimal vor Ort im Distrikt und hatte sich auch über die sozialen Medien für ihn eingesetzt. Eine Niederlage wäre für die Republikaner auch peinlich, weil Trump bei der Präsidentenwahl 2016 mit 20 Prozentpunkten Vorsprung in dem Wahldistrikt gewonnen hatte.

Conor Lamb, der Kandidat der Demokraten: Schafft er einen Überraschungssieg? (Quelle: Brian Cahn)

Dienstagabend versprach Saccone vor Unterstützern bei Pittsburgh, sein Wahlkampfteam werde in der Nacht und am Mittwochmorgen dicht am Ball bleiben. Der Kampf sei noch nicht vorbei. "Den ganzen Weg, bis zum Ende, werden wir nicht aufgeben", sagte er. Sein Rivale Lamb wollte die Ergebnisse der Abstimmung im Privaten abwarten. Dessen Unterstützer, Freunde und Familienangehörige hatten die Ergebnisse in einem Hotel in Canonsburg im Blick.

Seit 15 Jahren fest in Hand der Republikaner

Der Gewinner der Nachwahl wird letztlich in acht Monaten erneut bei den Kongresswahlen antreten müssen. Im Repräsentantenhaus müssten die Demokraten insgesamt 24 bisher von Republikanern gehaltene Sitze für sich entscheiden, um die Kontrolle im Abgeordnetenhaus zu übernehmen. Vor wenigen Monaten hätte in der Partei wohl kaum jemand damit gerechnet, dass vielleicht der Sitz im 18. Wahldistrikt von Pennsylvania dazu gehören könnte. Er war seit 15 Jahren fest in der Hand der Republikaner.