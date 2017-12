Nach Jamaika-Aus: Zuspruch zur FDP steigt wieder

23.12.2017, 17:33 Uhr | AFP, t-online.de

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner gewinnt mit seiner Partei wieder an Zustimmung. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Nach dem Aus der Jamaika-Verhandlungen ging es für die FDP in den Umfragen bergab. Inzwischen bekommt die Partei wieder mehr Zustimmung – anders als AfD und Linkspartei.

In einer am Samstag veröffentlichten Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung gewinnt die FDP 1,5 Punkte hinzu und erreicht 10,5 Prozent. Nach dem Aus der Jamaika-Verhandlungen hatte die FDP in Umfragen deutlich verloren.

Die Union verzeichnet ein Plus von zwei Punkten und kommt auf 33 Prozent Zuspruch. Die SPD verliert von 21 auf 20,5 Prozent, die AfD kommt auf 13 Prozent und die Linke auf zehn Prozent (beide minus einen Punkt). Die Grünen büßen einen halben Punkt ein und erreichen 9,5 Prozent.

Eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt demnach zusammen auf 53,5 Prozent. Knapp dahinter liegt ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen mit 53 Prozent.

Für die Erhebung befragte Insa am Donnerstag und Freitag 2203 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,2 Prozentpunkten.

