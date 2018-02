Die heftigsten Reaktionen auf den Koalitionsvertrag

Lange wurde verhandelt, jetzt steht der Koalitionsvertrag. Doch während die Spitzen von Union und SPD zufrieden mit den Ergebnissen sind, hagelt es bereits Kritik am Groko-Papier. Das sind die heftigsten Reaktionen:

Da sondierst du bis in die frühen Morgenstunden und die künftige Opposition wischt die Koalitionsergebnisse mit einem Roman-Zitat davon:



Alles, was ich über die Ergebnisse der #GroKo Verhandlungen höre, erinnert an den Anfang von Becketts Roman "Murphy": "Die Sonne schien, da sie keine Wahl hatte, auf nichts Neues." #Duverdienstmehr #KeineZementierungdesHartzIVUnrechts

Ähnlich äußert sich die Doppelspitze der Partei Die Linke: Katja Kipping und Bernd Riexinger kritisieren: Der Neuauflage der Koalition fehle jede "visionäre Substanz". Merkel sowie ihre Kollegen von CSU und SPD, Horst Seehofer und Martin Schulz, wollten weitere vier Jahre über die Bedürfnisse und Interessen der Menschen hinweg regieren.

Nicht nur die Inhalte der künftigen Groko stehen, sondern auch die Ministerien nehmen langsam Form an. Das Innenministerium bekommt ein Upgrade, ist künftig auch für "Heimat"-Angelegenheiten zuständig. Das bringt Ex-Umweltministerin Simone Peter auf die Palme:



Um Himmels Willen NEIN! Ein „Heimat“-Ministerium? Wir sind doch nicht in Bayern oder bei Trump! Da verliere ich allen Respekt vor der GroKo. https://t.co/fwuaMGXk39

Auch bei Parteikollegen löst dieses Ministerium – gelinde gesagt – keine Freudenstürme aus.

Wir bekommen ein Heimatministerium unter CSU-Führung. Die #GroKo versucht immer noch Feuer mit Benzin zu löschen. So tragisch.

Seitdem die CSU in Bayern 2013 ein Heimatministerium eingeführt hat, hat sie 10% verloren und die AfD 10% gewonnen. Bravo #GroKo , der Preis für gefährlichen Quatsch geht schon im Vorfeld an euch! #seehofer #Innenministerium

Auch die FDP schießt sich so richtig auf das Ministerium ein:



Die SPD bekommt drei wichtige Ministerien: Das Arbeits-, das Außen- und das Finanzministerium. Die SPD und Finanzminister? Da war doch was – oder wie SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis schreibt:



Sie ist damit nicht die einzige kritische SPD-Politikerin. Der Berliner Sozialdemokrat Kevin Hönicke glaubt zu wissen, warum die SPD die wichtigen Ministerien ergattert hat:



Der Spin auf die Ministerien und Ressorts lässt mich glauben, dass die inhaltlichen Erfolge nicht groß genug sind. Man will die #SPD jetzt mit den Ämtern locken! #Groko #NoGroKo

Ähnlich kritisieren auch Politiker der Partei Die Linke den Abschluss der Koalitionsverhandlungen:



Beim Schachern um Ministerposten top, inhaltlich flop - so kann man das Verhandlungsergebnis der #SPD zusammenfassen. Die Kompromisse sind faul und lösen keines der drängenden Probleme. Diese #Koalition hat keine Zukunft.

#Schulz soll #Außenminister werden. Der #SPD-Chef hat gut verhandelt - für sich selbst. Die Mehrheit der Bevölkerung bleibt auf der Strecke. An der Politik ändert sich nichts: Weiter so für Armutslöhne & Armutsrenten. Weiter so für #Rüstungsexporte & #Bundeswehreinsätze. #NoGroko