Wake me up before you #Groko

Es war die wichtigste Nachricht des Sonntags: Die Mitglieder der SPD sollten über #Groko oder #Nogroko entscheiden. Wir fassen die besten Reaktionen aus dem Netz zum Votum zusammen.

Zunächst einmal: Wer hat denn den Termin auf diese nachtschlafende Zeit gelegt? 9 Uhr?? Am Sonntagmorgen??? Der Song zur Wahl stand dementsprechend schnell fest:

Immerhin war die Auszählung äußert professionell durchdacht. Kein Scherz: Die auszählenden SPD-Mitglieder mussten sogar ihre Handys abgeben, damit nichts durchsickert.

„Alle mussten die Handys abgeben, damit nichts durchsickert.“ — Steffen Lüdke (@stluedke) March 4, 2018

In der Realität klappte das allerdings eher so mittel. Am Ende gab es wohl kaum ein Vorstandsmitglied, das vor der offiziellen Bestätigung keine augenzwinkernde und zaunpfahlwinkende SMS verschickt hatte.

Wieso mussten Mitglieder die auszählen ihre Handys abgeben damit sie nichts durchstechen, Parteivorstandsmitglieder (die offensichtlich prompt Ergebnisse weitergeben) aber nicht? Geht so #SPDerneuern @spdde & @larsklingbeil? #Mitgliedervotum — Johannes Hiry (@ethereal1ty) March 4, 2018

Das erklärt dann auch, warum das Ergebnis nicht – wie ursprünglich geplant – um 9 Uhr, sondern erst gegen 9:45 Uhr verkündet wurde



Sorry, die Verkündigung des Ergebnis verzögert sich leider ein bisschen, da noch nicht alle Vorstandsmitglieder fertig damit sind, die Presse zu informieren. #Mitgliedervotum #GroKo — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) March 4, 2018

Nach der Bekanntgabe waren alle ernüchtert, die auf die Entscheidung der SPD-Basis gegen eine Große Koalition gehofft hatten:



Basisdemokratisch hat die SPD auch keinen Bock auf Erneuern.



Gut, dann wissen wir das jetzt. Und jeder kann seinen Schluss daraus ziehen. — Sina Trinkwalder (@manomama) March 4, 2018

Vor allem die Verhandlungen der SPD empfanden manche Nutzer immer noch als zu schwach und als zu wenig sozialdemokratisch:

Danke, SPD-Basis, für ein Ja zu einem Heimatministerium, das sich um Migration kümmern soll, Ja zu einer Obergrenze, Ja zu weiterhin befristeten Stellen, Ja zur Zwei-Klassen-Medizin, Ja zu 4 weiteren Jahren Stillstand.

Sozialdemokratie im Jahr 2018 ROCKT. #GroKo — nici kiendl (@nkiendl) March 4, 2018

Dementsprechend kündigten auch die Oppositionsparteien an, in der Opposition „alles zu geben“ und „Druck als soziale Opposition von links“ zu machen, oder zumindest „smart“ zu sein:

Gut, dass die politische Hängepartie endlich vorbei ist. #GroKo Leerstellen wie bei Klima, Pflege, Kinderarmut müssen aus dem Parlament heraus gefüllt werden. Wir @Die_Gruenen werden dafür alles geben. #spdmitgliederentscheid — Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 4, 2018

Während SPD+Union geschwächt u. lustlos auf die Regierungsbank zurückkehren, krempeln wir, @dieLinke, die Ärmel hoch, machen Druck als soziale Opposition von links. Mit Seehofer, Spahn, Scholz bleiben Rechtsruck, Pflegenotstand u Schwarze Null Regierungsprogramm. #Duverdienstmehr — Katja Kipping (@katjakipping) March 4, 2018

Respekt - es wäre auch ein Rätsel gewesen, wenn die @spdde sich einem Koalitionsvertrag mit 70 Prozent eigenem Inhalt verweigert hätte... Wir freuen uns auf smarte Oppositionsarbeit! CL #groko #spdmitgliederentscheid #Mitgliedervotum — Christian Lindner (@c_lindner) March 4, 2018

Erleichtert dürfte hingegen Angela Merkel gewesen sein – der Deutschlandkorrespondent von „Le Monde“ vermutete eine Reaktion wie beim EM-Viertelfinale von 2012:

Exclu : Merkel apprenant que le SPD a dit oui à la « grande coalition » et qu’il n’y aura donc pas de nouvelles élections pic.twitter.com/sKpP3NdOgg — Thomas Wieder (@ThomasWieder) March 4, 2018

Die SPD-Konkurrenz – Ricarda Lang, Bundessprecherin bei den Jungen Grünen – beglückwünschte Kevin Kühnert dazu, dass er die „demokratische Debatte wieder belebt“ habe:

Lieber @KuehniKev, liebe @jusos, mein allergrößter Respekt! Auch wenn es für #NoGroKo nicht gereicht hat: Ihr habt die demokratische Debatte wieder belebt und es geschafft dem ewigen „Weiter so“ etwas entgegen zu setzen. Danke dafür! ❤️ #GroKo #Mitgliedervotum — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) March 4, 2018

Und Kevin Kühnert selbst? Er hielt sich nicht lange damit auf, seine Wunden zu lecken, sondern warb direkt wieder um neue SPD-Mitglieder:

Wir sind angetreten, um zu gewinnen. Daher überwiegt jetzt die Enttäuschung, auch bei mir. Unsere Kritik an einer... Posted by Kevin Kühnert on Sonntag, 4. März 2018

Worauf sich wohl alle einigen konnten: Nach 132 Tagen ohne Regierung, aber voller Verhandlungen, Abbrüchen, neuen Verhandlungen und Abstimmungen könnte es jetzt endlich mal wieder um inhaltliche Themen gehen:

3-2-1 - die 4te "große koalition" kommt. die #SPD #Basis hat mit 66,02 % für eine regierung mit der #union gestimmt. 161 tage nach der #btw. jetzt bitte schnell ministerliste nachlegen, dann können wir endlich alle über inhalte diskutieren! #sozialegerechtigkeit #Mitgliedervotum — Dunja Hayali (@dunjahayali) March 4, 2018

Langweilig wird es heute auf jeden Fall nicht – schließlich stehen noch zwei spannende Wahlen in der Schweiz und in Italien an:

Groko schon mal entschieden, jetzt nur noch öffentlich rechtlicher Rundfunk in der Schweiz und Wahl in Italien #supersonntag — Anja Reschke (@AnjaReschke1) March 4, 2018

Auch wir werden über die Entscheidung der Schweizer über eine mögliche Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender und zu den Parlamentswahlen in Italien auf unserer Seite berichten.