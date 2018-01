Deutsche vertrauen Steinmeier – Merkel verliert deutlich

Vertrauen in Politiker

79 Prozent der Befragten gaben an ihr Vertrauen in Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu setzen. (Quelle: Wolfgang Kumm/Archiv/dpa)

Die Menschen in Deutschland vertrauen auf politischer Ebene einer Umfrage zufolge zurzeit am ehesten dem Bundespräsidenten.



Laut einem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer gaben 79 Prozent der Befragten an, dem Staatsoberhaupt – also aktuell Frank-Walter Steinmeier – großes oder sogar sehr großes Vertrauen entgegenzubringen. Im Vergleich zu 2014 sei dieser Wert um 8 Prozentpunkte gestiegen, hieß es.

Außerdem verlassen sich die Menschen demnach hauptsächlich auf Politiker, die ihnen örtlich nah sind: 54 Prozent gaben in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa an, Bürgermeister oder Oberbürgermeister für vertrauenswürdig zu halten.

An Vertrauen verloren hat hingegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nur noch 50 Prozent gaben an, dass sie Merkel aktuell ihr Vertrauen entgegenbrächten – 2014 waren es noch 64 Prozent gewesen.

