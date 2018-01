Unions-Politiker kritisieren Gebete für Türkei-Sieg

23.01.2018, 17:19 Uhr | rtr, rok

Die Moschee der Türkisch-islamischen Union Ditib in Köln: Unions-Politiker kritisieren, dass in deutschen Moscheen für den Sieg der türkischen Armee in Syrien gebetet wurde. (Quelle: dpa)

Die Türkei marschiert in Nordsyrien ein. In Moscheen in Deutschland wird für den Sieg der türkischen Armee gebetet. Unions-Politiker sind empört, sprechen von "Spaltung" und "Hörigkeit gegenüber der Türkei".

Unions-Politiker haben den Aufruf in Moscheen in Deutschland zum Gebet für den Sieg der Türkei in Nordsyrien kritisiert. "Dass in Deutschland Imame zum Gebet für den türkischen Sieg im Kampf gegen die Kurden aufrufen, ist befremdlich. Ein solcher Aufruf spaltet Bevölkerungsgruppen und heizt die Stimmung gefährlich an", sagte Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth.

"Wollen nicht, dass Konflikt nach Deutschland importiert werden"

"Wir wollen nicht, dass politische oder militärische Konflikte aus anderen Regionen nach Deutschland importiert werden", fügte der CDU-Politiker hinzu und forderte alle Seiten zu Zurückhaltung und Besonnenheit auf. "Wir wollen mit allen Menschen in unserem Land friedlich und konfliktfrei leben."

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer, sagte Reuters, wenn die Medienberichte zuträfen, hätten Ditib-Imame am Wochenende ein weiteres Beispiel für ihre "Hörigkeit gegenüber der Türkei" geliefert. "Dieser ausländische Einfluss auf die islamischen Gemeinden in Deutschland ist inakzeptabel", sagte der CSU-Politiker. Gebraucht würden mehr in Deutschland ausgebildete Imame. Ausländische Imame müssten vor ihrer Einreise auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden.

Gebete für die "heldenhaften Soldaten"

Laut Spiegel Online haben Imame des Islamverbandes Ditib deutsche Muslime dazu aufgerufen, für eine siegreiche türkische Offensive gegen kurdische Milizen in Syrien zu beten. Das Onlineportal berichtete von Facebook-Einträgen mehrerer Imame. Dort sei etwa bei einem Imam in Baden-Württemberg zu lesen gewesen, man werde dafür beten, dass "unsere heldenhafte Armee und unsere heldenhaften Soldaten siegreich sein werden".

Die Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) gilt als die mit Abstand größte muslimische Organisation in Deutschland. Sie ist aber wegen der Nähe zur türkischen Führung um Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan umstritten. Kritiker werfen Ditib eine zunehmend konservative, der türkischen Regierungspolitik entsprechende Haltung vor. Ditib selbst beschreibt sich als überparteiliche Organisation.

