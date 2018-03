Husumer "Buckelpiste" wird wieder glatt gemacht

07.03.2018, 17:19 Uhr | dpa

Wegen tiefer Wellen ist eine 4,2 Millionen Euro teure Umgehungsstraße in Nordfriesland jahrelang gesperrt. Jetzt beginnen die Reparaturarbeiten – und es wird noch teuer.

Die als Husumer "Buckelpiste" in ganz Niedersachsen bekannt gewordene Rödemisser Umgehungsstraße wird wieder glatt gemacht. Die rund 2,1 Millionen teuren Reparaturarbeiten sollen in knapp einem Jahr beendet sein, sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka. Anfang 2019 könne die rund ein Kilometer lange Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die 4,2 Millionen Euro teure Umgehungsstraße führt durch ein ehemaliges Moor. Um den der bis zu vier Meter dicken, torfigen Boden für eine Straße mit Schwerlastverkehr zu stabilisieren, wurden die Hälfte der Straße auf knapp 2000 Betonsäulen in einem Abstand von jeweils zwei Metern gestellt. Doch bereits ein Jahr nach der Fertigstellung begann die Fahrbahn, zwischen den Pfählen wellenförmig abzusacken. Knapp eineinhalb Jahre nach feierlicher Eröffnung waren die "Wellentäler" so tief, dass die Ortsumgehung am 29. April 2015 für den Verkehr gesperrt werden musste.

Die Verhandlungen des Kreises Nordfriesland mit den Firmen und ihren Versicherungen über die Aufteilung der Reparaturkosten dauerte drei Jahre. "Allerdings hätte ein Gerichtsverfahren mit Sicherheit wesentlich länger gedauert und erhebliche weitere Kosten ausgelöst", sagte Landrat Dieter Harrsen.