Kramp-Karrenbauer: Bin von eigenem Schrei aufgewacht

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer war auf dem Weg zur letzten Sondierungsrunde, als sie in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Jetzt spricht sie erstmals über den tragischen Vorfall – und über ihre Genesungsfortschritte.



Vor zwei Wochen war der Dienstwagen der CDU-Politikerin auf dem Weg zu Sondierungsgesprächen von Union und SPD, als das Auto auf einen Lastwagen auffuhr. "Ich habe auf dem Rücksitz geschlafen als es geschah", erzählt Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag". Sie sei von ihrem "eigenem Schrei aufgewacht". Die Politikerin musste ins Krankenhaus und verpasste die letzte Verhandlungsrunde.



Doch nicht nur ihr Schrei erschreckte sie – auch der Geruch von Verbranntem machte ihr Angst. "Später wurde mir dann erklärt, dass es verbrannt riecht, wenn die Airbags explodieren.", so die saarländische Ministerpräsidentin.



Wie "bei der Fußball-WM ausfallen"



Als der erste Schock des Unfalls verarbeitet war, machte sich die 55-Jährige Gedanken über ihr Fehlen in der finalen Sondierungsrunde. "Das ist, als ob man bei einer Fußball-WM im Finale plötzlich wegen einer Verletzung ausfällt. Das war bitter, aber es hat mir auch klargemacht: Man ist nicht untersetzlich."



Inzwischen ist Kramp-Karrenbauer wieder auf den Beinen. Sie habe nur noch "etwas Beschwerden an der Halswirbelsäule" und trage deswegen in Autos und Flugzeugen eine Halskrause. Sie könne wieder normal arbeiten. Aus dem Unfall habe die Politikerin aber eine wichtige Lehre gezogen – den Vorsatz, keine "Zusatztermine in den eh schon vollen Terminkalender zu quetschen".



