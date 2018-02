Die SPD will an Deutschlands Immobilienschatz

Das Thema bezahlbares Wohnen spielt eine große Rolle in den Koalitionsverhandlungen. Doch während die Union an den freien Markt glaubt, will die SPD den Bund in die Pflicht nehmen.

Für den Normalverdiener ist es zum Verzweifeln, wenn man in Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin eine Wohnung sucht. Denn bei Wiedervermietungen sind die Preise teilweise explodiert, und auch bei bestehenden Mieten kann es zu drastischen Zuwächsen kommen. Dazu kommt, dass Hunderttausende neue Wohnungen fehlen. Ein großes Thema für Millionen von Menschen – und ein großer Knackpunkt bei den Verhandlungen über eine große Koalition.

Pro Jahr müssten etwa aus Sicht des Mieterbundes knapp 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, um die Wohnungsnot zu lindern – davon 80.000 Sozialmietwohnungen. Im vergangenen Jahr aber wurden nach Angaben der Bauindustrie nur rund 320.000 neue Wohnungen fertig gestellt, für dieses Jahr lautet die Prognose 350.000. Ein Schlüsselwort zur Dämpfung der Misere lautet aus Sicht der SPD nun: "BImA".

Bund besitzt mehr als 37.000 Wohnungen

Dahinter verbirgt sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Sie gehört dem Bund und besitzt 470.000 Hektar und mehr als 37.000 Wohnungen, eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Oft geht es um Filetgrundstücke in besten Lagen – kommen hier Kommunen mehr zum Zuge, könnte der "Auslagerung" von Sozialwohnungen fern der Stadtzentren entgegen gewirkt werden.

Verhandelt wird darüber, wie es Kommunen erleichtert werden kann, günstiger Grundstücke des Bundes zu kaufen – wenn dort dann billige Wohnungen entstehen. "Wie viele Grundstücke verkaufte die BImA zur Linderung der Not zu günstigen Preisen an Länder und Kommunen in den vergangenen zwei Jahren? Elf!", kritisierte jüngst der "Tagesspiegel".

BImA-Grundstücke sollen an Kommunen gehen

Gerade in Berlin kommen in der Regel Finanzinvestoren zum Zuge, das lässt die Kassen des Bundes klingeln. Gemeinden und Städten wird zwar ein Vorkaufsrecht angeboten, der Preis orientiert sich aber in der Regel am Höchstgebot. Als eines der wenigen großen Areale konnte das Land Berlin nach langem Kampf im vergangenen Jahr das 4,7 Hektar große Dragoner-Areal in Kreuzberg vom Bund erhalten. Der Bund wollte das Grundstück ursprünglich für 36 Millionen Euro – dem dreifachen Verkehrswert – an einen privaten Investor verkaufen. Nun sollen hier über 500 Wohnungen entstehen.

Erklärtes Ziel ist es nun, BImA-Grundstücke "zu vergünstigten Konditionen" den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Einig sind sich CDU, CSU und SPD darin, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und unverhältnismäßig stark steigende Mieten zu vermeiden. Doch der Weg dorthin ist umstritten. Die Kampflinie in den Verhandlungen verläuft so: einen Schwerpunkt legen auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz über mehr Wohneigentum, wie es die Union will – oder ein stärkeres Eingreifen des Staates über mehr sozialen Wohnungsbau, dafür steht die SPD. Ein Streitthema ist besonders die Mietpreisbremse der bisherigen großen Koalition.

SPD will Mietpreisbremse verschärfen

Zwar dürfen Mieten bei neuen Verträgen in der Regel nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wie sie im Mietspiegel festgelegt ist. Allerdings sind mehrere Studien zum Schluss gekommen: die Regelung verfehlt ihre Wirkung. Die SPD fordert deutliche Nachschärfungen, damit die Bremse endlich wirkt – zum Beispiel über den Hebel, dass Vermieter künftig bei Neuvermietungen dazu gezwungen werden können, die Vormiete offenzulegen – verbunden mit möglichen Sanktionen. Und Mieterhöhungen sollen künftig nur noch mit einem höheren Mietspiegel begründet werden können. "Mehr Transparenz, weniger Ausnahmen und Sanktionen für Vermieter, die sich nicht an das Gesetz halten, sind notwendig", fordert der Mieterbund.

Die Union dagegen will die Mietpreisbremse am liebsten auslaufen lassen. Sie setzt darauf, Investitionsanreize zu erhöhen, Planungen zu beschleunigen, Förderungen zu verbessern. Ein Lieblingsthema der Union ist das Baukindergeld. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll ein Baukindergeld in Höhe von 1200 Euro je Kind und pro Jahr gezahlt werden. Damit soll vor allem für junge Familien der Traum vom eigenen Heim stärker in Reichweite rücken. Kostenpunkt: mehrere Milliarden Euro, wie es in Verhandlungskreisen heißt.

Die SPD dagegen will sich auf Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen konzentrieren und spricht sich für ein sozial gestaffeltes Familienbaugeld aus. Schwierig waren die Verhandlungen auch zur Modernisierungsumlage. Nach jetziger Rechtslage darf der Vermieter 11 Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufschlagen – die SPD will diese Zulage deutlich senken.

Beim Thema bezahlbarer Wohnraum sorgte mitten in den Koalitionsverhandlungen Aldi Nord für Schlagzeilen. Der Discountriese will tausende bezahlbare Wohnungen in Berlin und Hamburg bauen. Die Idee: Im Erdgeschoss ein Aldi-Markt und darüber Wohnungen. Denn Aldi braucht für sein neues Konzept mit größerem Sortiment sowie frischem Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch größere Ladenflächen – die Verbindung mit Wohnungen dürfte es dem Unternehmen erleichtern, Baugenehmigungen zu bekommen. Der Discounter hat auch schon einen passenden Slogan parat: "Auf Aldi kann man bauen." Die Berliner "B.Z." titelte süffisant in Richtung Berliner Landespolitik: "Guck mal Senat, wer aldi schönen Wohnungen baut."