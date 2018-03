Was nach dem SPD-Votum passiert

02.03.2018, 16:28 Uhr | Johannes Bebermeier, mit dpa

Rund 463.000 SPD-Mitglieder entscheiden, ob es in Deutschland eine neue große Koalition gibt. Die Abstimmung dürfte knapp ausfallen. Was passiert bei einem Ja, was bei einem Nein? Zwei Szenarien.

Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering bemüht kurz vor Ende des Mitgliedervotums noch einmal einen Säulenheiligen der SPD. „Habt Mut, geht dahin, macht mit, mischt euch ein. So wie Willy Brandt das gesagt hat: Im Zweifelsfalle kann man immer in der Regierung für die Menschen, für die man besonders Verantwortung fühlt, mehr erreichen, als wenn man außerhalb steht“, sagte Müntefering im ZDF-„Morgenmagazin“.



Es geht um viel bei dieser Abstimmung, soll der Verweis auf den einstigen Bundeskanzler und Parteivorsitzenden signalisieren. Die meisten der 463.723 stimmberechtigten Sozialdemokraten dürften aber ohnehin schon entschieden haben, ob sie eine neue große Koalition wollen oder nicht. Die Briefwahlunterlagen müssen bis heute, 24 Uhr, bei der SPD eingegangen sein.

Am Sonntagvormittag will die SPD das Ergebnis verkünden. Es dürfte knapp ausfallen, eine Neuauflage der Koalition mit der Union ist unbeliebt in der SPD, der Widerstand groß. Es gibt also zwei realistische Szenarien, was ab Sonntag passieren könnte.

Partei stimmt ab über die Groko: SPD-Ministerpräsidenten rechnen mit einem positiven Ergebnis. (Quelle: Reuters)

Szenario 1: Die SPD sagt Ja

Ein Ja der SPD-Mitglieder würde recht unmittelbar den Weg in eine Koalition aus Union und SPD freimachen. Die SPD hat erklärt, das Votum als verbindlich anzusehen, sofern sich 20 Prozent ihrer Mitglieder beteiligen. Das war schon nach drei Tagen der Fall. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würde sich im Bundestag zur Wiederwahl stellen und voraussichtlich mit den Stimmen von Union und SPD gewählt werden. Das ist für den 14. März geplant. Anschließend würde der Bundespräsident auf Vorschlag der Kanzlerin die Ministerriege ernennen.

Die SPD-Spitze müsste dann noch entscheiden, wen sie als Minister in die Regierung schickt. Spätestens am 12. März soll die Besetzung der sechs SPD-Ministerien komplett geklärt sein.



Als gesetzt gilt der derzeitige Hamburger Regierungschef Olaf Scholz als Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Sigmar Gabriel, dem seine Querschüsse und Alleingänge immer wieder angekreidet wurden, dürfte als Außenminister abgelöst werden – als Kandidaten werden vor allem Heiko Maas und Katarina Barley gehandelt. Scholz müsste zunächst seine Nachfolge in Hamburg regeln. Zu klären wäre, ob aus dem größten Landesverband Nordrhein-Westfalen jemand ins Kabinett geschickt wird. Umweltministerin Barbara Hendricks könnte einer Erneuerung der Ministerriege zum Opfer fallen.

SPD-Abstimmung zur Groko: Juso-Chef Kevin Kühnert glaubt fest an ein Nein seiner Partei. (Quelle: Reuters)

Szenario 2: Die SPD sagt Nein

Auf ein Nein der Mitglieder zur Groko hat sich die SPD-Führung offiziell gar nicht erst vorbereitet. "Einen Plan B habe ich nicht", sagte die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles noch am Dienstag. Das mag angesichts des großen Widerstands gegen eine Neuauflage der Groko fahrlässig klingen, doch einen solchen Plan braucht die SPD auch erst einmal nicht. Zumindest, was die Regierungsbildung angeht. Denn sie wäre bei einem Nein ohnehin erst einmal aus dem Spiel.

Handeln müsste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, selbst SPD-Mitglied. Er dürfte zunächst erneut mit den Vorsitzenden jener Parteien beraten, von denen erwartet wird, dass sie gemeinsam eine Regierung bilden könnten. Diese Gespräche dürften zügig beginnen, könnten aber auch zügig beendet sein. Denn dass sie zu einer Regierung führen, ist nicht sonderlich wahrscheinlich, nachdem die Sondierungen der erfolgsversprechenden Koalition aus Union, FPD und Grünen zuvor gescheitert waren. Zumal FDP-Chef Christian Lindner, der die Jamaika-Sondierungen platzen ließ, neue Gespräche erst nach Neuwahlen für denkbar erklärte.

Doch zu Neuwahlen muss es gar nicht kommen, selbst wenn die SPD Nein sagt und sich auch keine andere Koalition zusammenfindet. Der Bundespräsident könnte dem Bundestag trotzdem Angela Merkel, die Spitzenkandidatin der größten Bundestagsfraktion, zur Wahl vorschlagen. Das ermöglicht der Artikel 63 des Grundgesetzes, in dem die Wahl des Bundeskanzlers festgeschrieben ist. Doch bis Merkel Kanzlerin werden könnte, würden erneut mehr als zwei Wochen verstreichen.

Denn Merkel würde im ersten Wahlgang ohne Koalitionspartner keine absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Abgeordnetenstimmen, erhalten. Innerhalb einer 14-Tages-Frist kann es zwar weitere Wahlgänge geben, doch auch die erfordern eine absolute Mehrheit. Erst wenn die 14-Tages-Frist vorüber ist, könnte Merkel mit einfacher Mehrheit gewählt werden – also schlicht mit mehr Stimmen als ein möglicher Gegenkandidat.



Bundespräsident entscheidet: Neuwahl oder Minderheitsregierung

Dann könnte der Bundespräsident Merkel entweder den Regierungsauftrag erteilen – oder den Bundestag auflösen, was zu Neuwahlen führen würde. Das ist allein seine Entscheidung, für die er erneut eine Woche Zeit hätte. Eine Neuwahl müsste anschließend binnen 60 Tagen stattfinden.

Bekäme Merkel den Regierungsauftrag, würde sie eine Minderheitsregierung anführen. Für jedes Gesetzesvorhaben müsste sie neu um Stimmen der anderen Parteien im Bundestag werben. Lange Zeit hatte sich die Kanzlerin skeptisch zu einem solchen Modell geäußert. Doch dass sie im Fall der Fälle auch dafür zur Verfügung stünde, machte sie Mitte Februar im ZDF deutlich.

Der SPD selbst stünden nach einem Nein ihrer Mitglieder derweil weitere schwierige Tage bevor. Der Parteivorstand und viele führende Genossen haben wochenlang auf Parteiveranstaltungen für ein Ja zur GroKo getrommelt. Selbst in den Wahlunterlagen zum Mitgliedervotum wirbt die SPD-Spitze auf drei Seiten um die Zustimmung ihrer Mitglieder – zum großen Ärger der GroKo-Gegner.



Ein Nein beim Mitgliederentscheid dürfte somit auch die Frage aufwerfen, ob die Führungsriege ihre Partei noch versteht – und sie angemessen vertreten kann.